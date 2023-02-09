曾被勸退休 楊紫瓊：別告訴我做什麽 麥當娜反擊面目全非批評「年齡歧視」

麥當娜遭網民及英國名嘴摩根出言嘲諷其外表（上圖），她隨後在社交網上傳新照片（下圖）及撰文反擊各種批評。

【明報專訊】64歲樂壇天后麥當娜（Madonna）近年較少出席公開場合，日前在第65屆格林美音樂頒獎禮負責介紹Sam Smith與Kim Petras出場表演，網民焦點卻落在麥當娜的外貌方面，指她面目全非，英國名嘴摩根（Piers Morgan）上傳她的照片，並留言「我以為萬聖節在10月？」另外，首名角逐奧斯卡最佳女主角的馬來西亞演員楊紫瓊，日前接受《洛杉磯時報》的「播客」訪問，亦表示拍攝《奇異女俠玩救宇宙》之前，在電影業界經常有人勸她退休，楊紫瓊並不同意，「別告訴我應該做什麽」。

麥當娜上月中宣布將於年中展開歐美巡迴演唱會，近年較少公開露面的她，日前出席第65屆格林美音樂頒獎禮，介紹憑《Unholy》捧走最佳流行歌組合演出獎的Sam Smith與Kim Petras出場表演。她提到自己在樂壇奮鬥40年，「當有人覺得你的音樂有問題、引起爭議或危險，只要有人這樣形容你，就代表你一定做對了才會這麼吸引人注意」，獲得全場掌聲。

遭英國名嘴嘲笑

不過網民焦點落在麥當娜外貌，不少人批評零皺紋的她，完全認不出來；也有網民認為她應該停止整容，接受衰老的過程。向來毒舌的英國名嘴摩根（Piers Morgan）本月6日發帖，上傳麥當娜當晚的特寫照到Twitter，留言稱「我以為萬聖節在10月？」還附加驚恐狀的表情符號。該帖文錄得超過430萬次瀏覽，超過4700個留言，有網民認為他不應如此說，並提醒他麥當娜在樂壇的成就，曾屢破紀錄及贏得數以百計獎項。

未知是否網絡上的連串批評觸怒麥當娜，她前日在社交網上傳自拍照，並撰文反擊，「理應聚焦我的致辭內容，感激無懼的Sam（Smith）和Kim（Petras），但很多人選擇談論我的特寫照，要知道攝影師用長鏡拍攝大頭照，任何人的臉也會扭曲變形。我再一次陷入年齡歧視與厭女症的目光之中」。

麥當娜表示從不會為自己的創作選擇、形象及衣著道歉，稱事業剛起步已被傳媒鄙視，「我明白這是一種考驗，也很開心成為開拓者，讓之後女性走的路比較容易。套用Beyonce的歌曲，『你擊碎不了我的靈魂』」。麥當娜在文末稱以後還是會突破界限、反抗父權，並且最重要是享受人生。

楊紫瓊感恩演出機會

另一方面，去年「登六」的楊紫瓊接受《洛杉磯時報》「播客」訪問；提到拍攝事業巔峰之作《奇異女俠玩救宇宙》前，演藝圈不少人告訴她應該退休，但她不同意，「你知道嗎，當年紀愈大，角色戲分就會減少，慢慢開始貶到旁邊；所以得到《奇異女俠》的角色，真的很激動」。她表示該片故事都有關其角色，「當年紀漸長，很多人開始說『你應該退休了，你應該這樣那樣……』不！不要告訴我應該做什麽。我能掌控力所能及的事，對嗎？」

《奇異女俠玩救宇宙》獲奧斯卡11項提名，包括楊紫瓊有份角逐最佳女主角；全球票房收超過1.06億美元（約8.2億港元），成為A24電影公司歷來最賣座作品；楊紫瓊表示很感恩，終於有機會讓觀衆看到她的能力，「作為演員，你需要機會，需要角色展現你的能力」。