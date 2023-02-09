《體能之巔》Netflix非英語節目收視亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布1月30日至2月5日收視，第5周上榜的《母女姐妹花2》終於讓出英語節目冠軍寶座給新播出的《洛克靈異偵探社》；《星期三》上榜近3個月，依然以2823萬觀看小時排第3位。《母》劇首季則位列第4。《紐約新醫革命》雖然未能打入3甲，但第1至第3季全數上榜，分佔第5、第7及第10位。

《你們這些人》、紀錄片《彭美拉安德遜，我的愛情故事》及《迷你兵團2》順次為最高收視英語電影冠亞季。非英語電影頭3位分別是挪威片《維京凶狼》、西班牙電影《危城謎案》及《血戰那維克》。非英語節目方面，西班牙語劇《雪花女孩》以5024萬小時登頂；引起熱話的韓國競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》位列第2，季軍則是上架6星期的《南方女王》。上星期共3齣韓劇打入十大收視榜，分別是排第5、第7及第9的《浪漫速成班》、《還魂2》及《愛情的理解》。

提起電影《你們這些人》，該片講述一對新婚夫婦和雙方家庭面對文化衝突與世代差異的難題，由《魔球》鍾拿希爾（Jonah Hill）及羅蘭倫敦（Lauren London）扮演這對夫婦，網上有評論指兩人的表現難以說服觀衆他們是一對；有份演出《你》片的安德魯舒爾斯（Andrew Schulz）日前在網台節目表示，鍾拿希爾及羅蘭倫敦片中尾聲的咀嘴戲並非真實，而是後期利用電腦特效促成。美媒Hollywood Reporter曾就此詢問Netflix，但暫未有回應。