《毒舌大狀》破8200萬 壓倒《明日戰記》成港產片票房第一 黃子華引出「深海魚」觀眾鬆毛鬆翼

【明報專訊】黃子華主演的《毒舌大狀》上映20日，截至昨日（9日）下午5時累計破8200萬，刷新香港史上港產片票房最高紀錄，成為第一位，壓倒去年收8194萬《明日戰記》，退居第二；第3位是7766萬《飯戲攻心》。黃子華笑稱背脊似生了對翼，有點鬆毛鬆翼，並感動說：「終於有更好理由，吸引從來不看港片的觀眾入場看。」

娛樂組

吳煒倫執導的《毒舌大狀》1月21日上映，成為香港史上港產片票房最快No.1，20日累計逾8200萬，觀眾入場人次逾100萬；黃子華憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》成半年破1.5億票房男演員紀錄。黃子華說：「講出來都好難相信，《毒舌大狀》竟然成為香港電影史上票房第1位，點解嘅？我由細到大都不乏幻想，幻想過在街上有人塞袋錢畀我，甚至乎塞部車、塞幢樓畀我，但都唔敢諗，有一日我有份參與的電影，會成為百年的香港電影史上第1名，我真係未諗過。我有咩感受都係其次，有排都未諗到自己有咩感受，我背脊好似生咗對翼出嚟咁，想鬆吓咁，鬆毛鬆翼。我想問why？點解嘅？點解套戲咁受歡迎呢？我睇過一個觀眾留言，佢嚇死我，佢話從來冇睇過港產片，佢去睇《毒舌大狀》，係香港人冇睇過港產片喎，咁都畀我哋吸引咗嚟睇，呢種深海魚，好難先引到佢上嚟，希望好多深海奇魚幫我哋入場睇吓，究竟呢部戲係唔係值得第1名，如果係嘅話，部戲仲可以走得幾遠呢？」

證觀眾對港產片重拾信心

導演吳煒倫希望盡快有一部電影可以破《毒舌大狀》紀錄，「紀錄唔係要嚟keep，係要嚟破，證明香港觀眾對港產片可以重拾番信心，更多人入場睇港產片，這個是我現在的希望」。

謝君豪期待《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。廖子妤稱被網民指她在戲中好奸又不討好，但有發揮空間，希望原班人馬再合作，擦出更多火花，締造下個新的香港歷史。何啟華稱除了夢幻之外，沒有形容詞能夠表達他的心情，像發了一場好滿足的夢一樣。

在戲中跟黃子華並肩作戰的楊偲泳近日人氣急升，連周星馳也有留意，他昨日轉發楊偲泳的自拍短片，大讚她「演技直衝奧斯卡」。楊偲泳感激觀眾買飛入場支持，希望票房數字繼續升，更希望此片能到世界各地跟大家見面。