港姐三甲齊人團拜 許子萱否認不堪壓力求解約

【明報專訊】無綫電視廣播有限公司主席許濤、總經理（商務營運）蕭世和、副總經理（法律及國際業務）暨署理公司秘書陳樹鴻，率領數百員工出席在電視城舉行的《癸卯年新春團拜嘉年華》，主席許濤台上致辭激勵士氣。關於TVB小股東早前發公開信，力數無綫7宗罪，3高層活動後離場，不接受傳媒訪問。

同場有應屆香港小姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡及邢慧敏。亞軍許子萱早前被指多次缺席港姐活動，更傳她欲提前跟無綫解約，昨日終現身。許子萱在台上玩遊戲時，連中三元獲獎，司儀朱凱婷提議加簽她30年合約，有高層和應點頭，許子萱笑說：「我當然希望多簽30年，只怕被嫌棄，不知道公司肯不肯。希望兔年繼續旺，會買六合彩碰運氣，贏得的禮物跟其他港姐分享。」

許子萱受訪解釋之前缺席活動因要到內地，向參選前任職的金融公司交接項目，現在與舊公司已完約，今後會專心履行港姐職務，並否認不堪壓力而主動要求跟無綫提前解約，強調從事金融工作，向來抗壓能力高。提到有網友批評她不履行港姐職務兼人品差，她跟網民隔空開火，留言叫對方滾，許子萱說：「我不是攻擊性強的人，但這名網友人身攻擊，又不斷打電話來騷擾，我才會這樣。經了解後，公司會幫我處理問題。」邢慧敏對許子萱出席團拜不感愕然；林鈺洧覺得許子萱出現已自動擊破是非傳聞，亦未聽聞對方呻壓力大。

記者：鍾一虹