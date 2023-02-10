【開箱】《彭美拉安德遜：我的愛情故事》 5度離婚後 才學懂自愛

【明報專訊】沙巴遜史丹（Sebastian Stan）與莉莉占士（Lily James）合演影視串流平台Disney+劇集《彭美與湯美》，去年2月上架即掀起話題，劇情源自1990年代轟動荷李活的春宮帶外泄事件，故事主角正是《沙灘拯救隊》性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）和她的首任前夫湯美李（Tommy Lee）。劇集未播先惹彭美拉不滿，揚言罷睇之餘，更與另一串流平台Netflix合作推出紀錄片《彭美拉安德遜：我的愛情故事》（Pamela, A Love Story），聲言為自己平反。

兒子擔任新片監製

《彭美拉安德遜：我的愛情故事》由彭美拉跟湯美李所生的26歲兒子班頓（Brandon Thomas）擔任監製之一，令到這部紀錄片名副其實變成「家族生意」。新片由她從雜物房取出家庭錄影帶翻看開始，這個做法相當聰明，開宗明義帶出本片主題跟「錄影帶」有不可分割關係，同時為觀眾帶來錯誤期望，以為她看的是當年外泄的春宮帶？結果當然不是那回事，雖然誤導卻不失幽默。

新片在彭美拉位於加拿大卑詩省的老家拍攝，由父母未滿20歲便結婚的舊事說起，到她小時候遭保母猥褻的童年陰影、12歲被友姦的慘痛經歷、1989年首次擔任《花花公子》雜誌封面模特兒的夢幻體驗，直至首次拍戲的重要決定，那正是改變她一生的劇集《沙灘拯救隊》。

怨春宮帶摧毀人生

片中提及她的豐富感情史，男友名字多不勝數，無謂在此逐一列舉，較令人意外的是《洛奇》男星史泰龍（Sylvester Stallone）亦是裙下之臣，「他說送我名車和豪宅」 ，但她在宣傳此片的訪問已率先爆料，龍哥亦已開腔否認，再說也無意義。

彭美拉宣稱紀錄片是為反擊《彭美與湯美》而拍，因此她的首任前夫湯美李自然佔據重要位置，由二人拍拖4日即閃婚講起，到她拍攝電影《越空追擊》期間流產，原本已夠悲慘，怎料最壞的還在後頭，有人趁其愛巢裝修期間，趁亂偷走保險箱內的家庭錄影帶，然後把二人自拍的性愛影片轉售圖利，此事對她的人生造成沉重打擊，就算鬧上法庭亦無補於事，最終為了保住第2胎而放棄官司，更間接摧毀了第一段婚姻關係。如今雖已事過境遷，但她說來仍憤憤不平。

劇集造成二次傷害

彭美拉一再強調，她是春宮帶事件的最大受害者，不單賠了事業與家庭，更從未透過錄影帶的龐大銷路賺得一分一毫。事隔多年以後，以為噩夢遠去，卻因《彭美與湯美》上架而造成二次傷害，難怪她要為自己平反。

紀錄片不時出現彭美拉與歷任前夫包括湯美李、音樂人Kid Rock、職業啤牌選手Rick Salomon、電影監製Jon Peters及建築商人Dan Hayhurst的合照和影片。相比之下，Dan較少暴露在公眾目光下，據彭美拉表示，當她搬返加拿大後，遇上為老家做裝修的建築商人Dan，「我從未想過跟普通人在一起，或許可以一試」，事實證明屢戰屢敗，二人在2020年平安夜於加國註冊結婚，一年後宣布分手。經歷連場失婚後，她終於得出一個結論，就是「愛自己」比等待男人愛她來得更重要。

值得一提的是，這部長約兩小時的紀錄片，收錄不少彭美拉為《花花公子》拍攝的裸照和幕後花絮片段，露點場面經常出現，因此被分類為「18禁」，觀眾收看前需有心理準備。