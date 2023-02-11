《全民造星V》優先場 花姐低調現身 「翻版阿Dee」Marf緋聞男友齊追夢

【明報專訊】ViuTV昨日舉行《全民造星V》優先場，安排94名入圍參賽者其中84人出席，年齡由17歲至35歲，前4輯監製花姐（黃慧君）低調現身，今輯由許敬麟接棒擔任監製。男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與ERROR隊長肥仔（梁業）以造星星探身分出席，分享海外招募點滴，稱今輯參賽者很多與MIRROR及ERROR成員撞樣。陳蕾及陳健安（On仔）擔任導師，前者表示為指導參賽者，連機都無得打。

記者：林祖傑

Lokman表示開心到溫哥華招募，人生首次體驗落雪。肥仔大爆製作組逼他在吉隆坡扮姜濤「吸客」，最終不成功勁尷尬，幸獲ERROR粉絲撐場。

Lokman談姜濤狀態「有瘦到嘅」

Lokman透露江生（AK）因感冒未能到場支持一班參賽者，「AK已睇醫生，食藥後就可以跟大家見面」。問到姜濤狀態如何？Lokman說：「排舞時見到他都OK，有瘦到嘅！」

肥仔稱不用擔心MIRROR不齊人，因有很多參賽者都跟成員撞樣，「我見AK和Anson Lo（盧瀚霆）都有幾個『替身』，可以搵人頂住先」。兩人表示參賽者中對「翻版阿Dee」Aaron最有印象，肥仔更騷出Aaron與正版阿Dee（何啟華）的合照，笑道：「見到張合照，除了髮型不同，神似度令人驚訝。」Aaron表示任職大律師，不是因貌似阿Dee才參加，當了3年大律師覺得很大壓力，決定追夢，但表明即使勝出也不會放棄大律師工作，「跟阿Dee相遇一刻，好似望住塊鏡咁，是有點震撼，身邊好多朋友都話似」。

陳蕾指導參賽者 無時間打機

陳蕾與On仔首次擔任導師，後者稱在之前兩輯任評判，今次感覺有天淵之別，因很多責任，如湊仔一樣，與陳蕾十分投入。陳蕾表示還兼任參賽者的形象指導，甚至投入得連打機都無時間，她說：「我好想打機，但覺得好內疚，因為他們會畀壓力我，話我掛住打機不理他們，其實我真的很上心，凌晨都覆他們的短訊。」

盧思睿拒回應是否認識Marf

參賽者中有《全民造星》打入20強的彭嘉桓（Moley），以及參加過《造星II》的尹澤生（阿生）及劉瑞威（Meow）。傳與COLLAR成員Marf（邱彥筒）拍拖的緋聞男友盧思睿（Bryan）亦是參賽者之一，他自稱是平面模特兒。問是否認識Marf？他即落閘道：「這個不回應了！有睇過《全民造星IV》，都識她嘅，感情上面我就唔講，想專注比賽。」若與Marf相遇可會尷尬？他說：「呢個係導向性問題，我無話識佢，我唔怕尷尬，和別人見面不會尷尬。」

大馬參賽者不怕肥：才華戰勝一切

來自馬來西亞的參賽者Adam與北美參賽者Lyman獲安排上台單獨表演，跳舞超過10年的Lyman大展舞技，Adam就以靚聲突圍。Adam認為肥胖身形不影響參賽。問是否見到ERROR肥仔成功，所以信心大增？他笑說：「我絕對相信才華可戰勝一切，他真的好跳得，我跳得無佢咁好，其他方面就比佢好啲啲。」