吳偉豪回味奪宋宛穎熒幕初吻 葉蒨文：我都想拍

【明報專訊】吳偉豪、林凱恩、葉蒨文昨日聯同處境劇《愛．回家之開心速遞》一眾演員出席活動預祝情人節。吳偉豪被同劇演員追問奪去港姐冠軍宋宛穎熒幕初吻的感受，他笑說：「個嘴唇好濕潤……我講自己呀；亦都好舒服，我講個拍攝。」林凱恩自爆曾在情人節派自製的士多啤梨朱古力，俘虜不少親友的心。湯盈盈大讚爸爸比老公錢嘉樂浪漫，以前每逢情人節，就會收到爸爸送的鮮花和熊公仔。袁文傑與姜麗文同樣在情人節跟另一伴經歷求婚過程，所以非常難忘。

吳偉豪笑談劇中與葉蒨文、宋宛穎的三角關係，奉旨左右逢源。葉蒨文表示情人節將要開工，跟吳偉豪一起過節。吳偉豪得戚說：「當天收工後，會翻看跟宋宛穎的親熱戲，因為我未睇過，想看看自己的表現。」葉蒨文笑他要回味那段難忘時刻。問兩人會否要求加親吻戲推進感情線？葉蒨文扮呷醋道：「我的角色由大學開始追吳偉豪，一下子就被人搶了，算啦！都被第二個惜了，不過若監製要求我們拍親吻戲都要接受的，我都想拍呀，吳偉豪那麼靚仔。」

林凱恩笑畫面打格當走光

林凱恩拍《開心速遞》又要主持《流行都市》。提到有網民將《流行都市》多名女主持的走光片段截圖？林凱恩未聞女拍檔不開心，「我們對事件一笑置之，因為任何畫面都可以打格就當走光，不過大家以後會坐得小心點。我比較粗魯，多穿長裙、長褲較舒服又安全」。談到情人節將至，她表示恨有愛侶疼惜，透露跟追求者發展中，正處觀察期。

記者：鍾一虹