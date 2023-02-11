浸溫泉照被擺上舞台 余迪偉怒斥性取向歧視 艾粒道歉

【明報專訊】艾粒一連4場《Part 2！王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》前晚在九展開鑼，其中一個環節熒幕播出余迪偉浸溫泉的照片，配有「迪偉同你浸溫泉」字句。余迪偉昨日凌晨發文直斥艾粒是性取向歧視及職場欺凌，過去多年一直被他們用作搞笑橋段，包括在節目說「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等。艾粒為此公開道歉，並會刪除相關演出環節。余迪偉昨午會見傳媒，指所屬公司商台介入調停，他亦接受艾粒道歉，希望事件告一段落，並阻止到同類事情再發生。

記者：鍾一虹

余迪偉表示前晚收到睇騷的朋友截圖，始知艾粒將他上載到社交平台的浸溫泉照，擺上表演舞台做討論話題，令他深感不滿，昨日凌晨在社交網寫了「Enough is enough」一文，之後再於電台接受訪問回應。

「為一眾受任何歧視的人發聲」

余迪偉說：「張相未經我同意在演唱會公開，我亦不知有這個表演，我覺得過分咗，咁多年喇，夠喇！因為我身邊有好多好多朋友，受到職場欺凌、性別及身分認同欺凌，我都曾經在2018年開騷講過自己的經歷，我的同性前度在職場被人玩，因承受不了歧視壓力，結果租屋燒炭自殺死了，我一直耿耿於懷。雖然我平時在電台開咪談笑風生，我無所謂，亦光明磊落，但今次件事，我嬲，不止為自己發聲，亦要為一眾受到任何歧視的人發聲。」

「嬲會完 歧視不會完」

余迪偉表示公開發文表達不滿後，已即時收到艾粒發短訊致歉，除答應刪除該環節，亦於社交平台公開道歉。會否要求他們當面再道歉？余迪偉說：「或者之後啦，他們做緊騷，不要搞他們，我諗他們會，但我不會特別要求，感覺到他們道歉好真誠。有人問我會否原諒他們？當時會，始終一齊共事，嬲會完，但歧視不會完，所以我想藉發文話畀大家聽，希望不會再有下次。」

余迪偉過去逾10年成為別人講笑對象，早前參與商台《903 AllStar 籃球賽》被兩名壯男捧出場射籃，當時艾粒指經過余迪偉手的籃球好污穢，叫其他人不要觸摸，事件引發不少粉絲戥余迪偉不值，甚至有人去信商台、平機會，代余迪偉申訴。

商台介入調停 指艾粒玩大咗

問余迪偉怕不怕得罪身為商台高層的艾粒？余迪偉說：「都要面對，大把行出來講平權的人，或者之後有不幸，不知道，你說我勇敢、要發聲也好，我覺得有必要做。（商台可有介入事件？）有，公司好好，好支持我，都覺得他們玩大咗，叫我原諒他們。」他表示不會因此事心存芥蒂，若艾粒視他為朋友，也歡迎大家繼續交往。

問到以往遇過什麼最難堪的事？他指與艾粒無關，有次女同事帶小孩返公司，他跟小孩玩，但女同事老公教兒子「不要跟這個哥哥玩，他玩的跟我們不同，他玩後面的」。他當時沒發脾氣，只是沉着氣向小孩說：「小心成長，我希望你得到幸福，在這樣的父母之下。」