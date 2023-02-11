木村拓哉新垣結衣《教場0》初合作 英語劇《The Swarm》預告海洋危機爆發

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演古裝片《The Legend & Butterfly》票房報捷，榮登當地開畫冠軍之餘，兩齣新劇亦緊接登場，下月由英語劇《The Swarm》打頭陣，最新預告片昨日上架，木村造型首度曝光；他4月再演富士電視台「月9」劇《風間公親-教場0-》，昨日公布《逃避雖可恥但有用》新垣結衣加盟，扮演新晉女警兼單親媽媽。早前有傳結衣婚後兩年終於懷孕，新劇角色可謂度身訂做。

木村拓哉主演特備日劇《教場》，先後在2020及21年新春期間播放，一連兩季叫好叫座，富士電視台早前宣布下季改為製作連續劇，《風間公親-教場0-》將會加入2023年春季日劇的戰團，跟天海祐希主演偵探劇《不可能的合理》、相葉雅紀愛情劇《孤單一人》等對撼。

《教場0》改編自同名小說《教場0：刑事指導官．風間公親》，講述木村飾演風間公親擔任學警教官前，任職刑警的故事。電視台昨日宣布，新劇將會加入《逃避雖可恥但有用》新垣結衣擔任女主角，扮演新人女警隼田聖子，同時亦是育有小學四年級女兒的單親媽媽。首次跟木村合作的結衣表示：「加入《教場》大家庭，心情相當興奮，但又有點害怕。」幸木村親自指導警察敬禮的方式，緩和拍攝期間的緊張情緒，令她感覺變得輕鬆，「不過有時仍會被風間公親的凌厲眼神所震懾」。

《教場0》將於4月首播，木村拓哉入行以來首次參演海外劇集《The Swarm》，定於3月4日透過日本Hulu頻道上架，全季8集，美劇《權力遊戲》法蘭杜格（Frank Doelger）監製，木村早在2021年遠赴意大利取景拍攝，同片演員包括《追擊拉登行動》阿歷山大卡林（Alexander Karim）、《銀翼殺手2049》姬絲達高素楠（Krista Kosonen）及《王冠》李奧妮班納舒（Leonie Benesch）等，陣容橫跨歐美亞洲各國。

《The Swarm》改編自德國作家Frank Schatzing同名科幻小說，講述人類與高智慧海洋生物之間的鬥爭，木村飾演日本慈善家三船愛斗，是致力解決海洋問題的三船集團創辦人，角色理性與權威兼備。昨日劇組公開最新預告片，木村亦透過社交媒體轉載片段，落力宣傳。預告片長約兩分46秒，首先出現連場海洋突變，包括人類進食龍蝦後感染神秘病毒、大量螃蟹爬上陸地、本性馴良的鯨魚發難襲擊觀光船等，都令科學家感不安。木村在短片兩度亮相，似跟科學家共商大計，攜手解決人類危機。