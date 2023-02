【明報專訊】曾為經典荷李活片《神鎗手與智多星》創作主題曲《Raindrops Keep Fallin' On My Head》而獲頒金像獎的美國傳奇作曲家Burt Bacharach,前日在親友陪伴下,於洛杉磯家中離世,享年94歲。

1928年生於密蘇里州的Burt Bacharach,畢生創作超過500首歌曲,先後贏得3座奧斯卡和6項格林美獎,他生前跟不少樂壇天王天后合作,Dionne Warwick代表作之一《I Say a Little Prayer》正是出自Burt手筆,她昨日發聲明悼念故人「感覺就像失去一名家庭成員般難過」。Sheryl Crow曾為電影《A Boy Called Po》唱主題曲《Dancing With My Shadow》,對於有幸跟Burt合作「視為人生最大榮耀之一」。除了為電影作曲外,Burt亦曾客串演出《凸務之王》,因此當他的死訊曝光後,不少網民都轉載他在《凸》片彈琴的畫面以示悼念。

過去跟Burt Bacharach合作無間的著名填詞人哈爾大衛(Hal David),早在2012年因中風併發症逝世,享年91歲。