姜濤身體不適甩底MIRROR活動 11子跳唱新團歌《GO GREEN》

【明報專訊】MIRROR 12子已3個月未曾齊人出席公開活動，原定昨日在灣仔舉行的「一秒GO一起GREEN」啟動禮，MIRROR全員出席表演，隊長楊樂文（Lokman）前日預告今次活動定必齊人，稱閉關個多月的姜濤已收身，排舞時狀態OK，令鏡粉引頸以待，原免費的活動，門票被炒高至6500元一張，但活動前數小時，MIRROR在社交網公布姜濤因身體不適未能出席，抱歉讓粉絲失望。對於成員輪住病，副隊長江生（AK）否認因太多工作，認為成員抱恙全因天氣轉變。

昨日MIRROR 11子出席活動獨缺姜濤，Lokman稱姜濤突然不舒服都無辦法。AK估計姜濤前日工作時冷親，有點感冒，不出席避免傳染大家。Lokman說：「是有小小可惜，希望盡快搵個機會啦！我哋一齊集氣，希望姜濤快些好番。」對於有鏡粉用黃牛票進場卻不齊人，Lokman呼籲不要幫襯黃牛，「係咪唔抵呢！意外是意料之外，千祈唔好買黃牛，我哋心痛㗎」。

或重踏紅館 AK：不可講無陰影

有報道指港台復辦《十大中文金曲》頒獎禮，MIRROR將會自演唱會墜屏事故後再踏紅館舞台。Lokman說：「工作還安排緊，我們未收到通知會否出席。」成員是否已準備好再踏紅館？AK稱沒特別去想是紅館或其他舞台，只要有表演就會盡力做。是否已沒陰影？他說：「有無陰影其實好難講，只看我們怎去跨越，我不可以講一句無陰影，大家可安全上台，亦不可代表大家，只可以講我們的表演形式不會因場地而改變。」王智德（Alton）與李駿傑（Jeremy）同入圍角逐新人獎，他們表示開心。

呂爵安柳應廷無想過奪新演員獎

呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）齊入圍角逐金像獎最佳新演員，兩人稱不可以講爭獎，因從沒想過獲獎，能入圍感開心。姜濤不獲提名？Jer說：「他都入到歌曲獎，我們都好開心。」Edan稱憑兩部電影入圍，沒想過是否着數，「入圍已當贏」。

冧莊民選視帝 盧瀚霆呻拍劇辛苦

盧瀚霆（Anson Lo）冧莊奪民選視帝，他多謝大家投票支持，喜歡他演麻甩角色，「最緊要大家繼續支持，拍劇真的好辛苦，拍完都不知有沒有人睇，其實有人睇已是最想要的事」。其重新演繹張國榮歌曲《偷情》MV點擊率十分高，他說：「坦白講我都緊張，媽媽好鍾意張國榮，都話翻唱好危險。（會否翻唱張國榮其他歌？）暫時未有，如再有這榮幸會接受。」陳卓賢（Ian）新歌《再見寧靜海》MV點擊率同樣報捷，他說：「多謝大家支持，首歌自己監製，拍MV又同時拍劇，可以更加投入角色，累積經驗，下次再做好啲。」

昨日活動吸引逾千「鏡粉」到場，MIRROR眾成員一身白衣跳唱新團歌《GO GREEN》，分別以英語及普通話宣揚環保信息，又邀大家參與Team Green 低碳智囊團。大會安排來自馬來西亞的培永和台灣藝人許凱皓上台展舞技，兩人望加入低碳智囊團，培永向MIRROR笑道：「我姨媽很討厭你們，因她的女兒房間貼滿你們的相片，我去廁所打開門就見到Anson Lo張相，嚇到不敢尿尿，表妹真的很瘋狂。」令全場大笑。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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