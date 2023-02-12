炮轟張婉婷後首現身 李慧詩笑容滿面拒受訪

【明報專訊】張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》早前公映引發爭議，有「牛下女車神」之稱的李慧詩，撰文稱電影將一段2016年張婉婷訪問她的片段擅自放進片中，令自己「被通知」成為電影一部分。事件發生後，李慧詩昨日首度現身，出席旺角麥花臣場館舉行的「新興運動Chill好玩」活動，並參與試玩芬蘭木棋及射箭，心情不錯，但大會在活動開始前已向傳媒表示李慧詩不會接受訪問。同場還有聲夢歌手鍾柔美（Yumi）與張馳豪（Aska），兩人輪流獻唱。

李慧詩早前在社交網撰文炮轟《給十九歲的我》導演張婉婷，指2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽接受張婉婷訪問，以為是一般賽後訪問，直至該片上畫，才知自己成為電影一部分，令她氣在心頭。她寫道：「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」她有感不受尊重，「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。

事件擾攘多日，李慧詩昨日首度現身公開活動，未知是否不想重提此事，在活動開始前，她透過大會工作人員向傳媒表示不接受訪問，不過她在現場跟學生試玩芬蘭木棋及射箭時相當投入，亦有除下口罩影相，在台上大合照時面帶笑容，似未受事件影響心情。

Aska自認運動健將 最愛打籃球

同場Yumi 與Aska任表演嘉賓上台獻唱。Aska表示求學時期是運動健將，又是校隊代表，最愛打籃球，但近年入行後甚少時間打波。他否認是校內風頭躉，亦沒留意有否受女同學歡迎，只覺得跟隊友一齊打籃球好熱血。Yumi提到學校將舉行陸運會，將會是她中學生涯最後一次參與，故報名參加短跑及標槍等多項賽事，志在跟同學一起參與，希望留下美好回憶。

Yumi不知Chantel何時回港

提到姚焯菲（Chantel）身在新西蘭求學，早前拍片分享校園生活，被發現宿舍中放有After Class及Aska等朋友合照。Aska知道Chantel最近身體不適，笑言不要太掛念他，「明白去到新地方要重新適應新環境，對年輕女仔來說不是容易的事，希望Chantel早日回港」。Yumi相信Chantel開學不久仍有很多事要處理，故不敢聯絡打擾她，「知她要時間適應及認識不同新朋友，至於她何時回港就未知，等待公司安排一起錄新團歌」。

記者：林蘊兒