金像電影《烈火戰車》導演曉赫遜逝世

【明報專訊】曾贏得奧斯卡最佳電影等4獎的《烈火戰車》（Chariots of Fire）導演曉赫遜（Hugh Hudson），前天（10日）在倫敦一家醫院逝世，享年86歲。其家屬在聲明中表示，曉赫遜因病離世，留下太太Maryam d'Abo、兒子Thomas及前妻Sue。

曉赫遜1936年在倫敦出生，曾入讀著名的伊頓公學，畢業後加入皇家裝甲兵團，退伍後入行，參與紀錄片剪接及拍攝工作。1981年上映的《烈火戰車》，是曉赫遜首次執導的劇情長片，根據真人真事改編，講述1924年奧運賽事，兩名不同國籍、不同背景的賽跑選手，各自為理想奮鬥。曉赫遜當時邀請好友兼希臘音樂人Vangelis處理配樂，結果炮製出好像不符合片中年代的電子旋律，卻成為經典，並捧走奧斯卡最佳電影、原創劇本、服裝設計及配樂合共4獎。據悉該片成本約3000萬港元，單在美國票房已有5800萬美元（約4.5億港元）。曉赫遜其後拍了在喀麥隆取景的《泰山》，口碑及票房不過不失。之後執導阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演的《怒火山河》，票房慘遭滑鐵盧，據悉2800萬美元成本，在美國收不足40萬美元。

曉赫遜之後返回紀錄片拍攝崗位，相隔4年才交出1989年上映的劇情片《浪子回頭》，雖有口碑，成績卻無法再跟《烈火戰車》相比。曉赫遜產量不多，還執導過《非洲之夢》及《點滴童真》等片。對上一部導演作品，是2016年上映的《Finding Altamira》，由《黑俠梭羅》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）主演。