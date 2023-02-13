周潤發跑完10公里成「自拍景點」 蔡思貝半馬刷新個人紀錄 余德丞：快到追唔到

【明報專訊】《第25屆渣打香港馬拉松》昨日舉行，一如以往吸引不少熱愛跑步的圈中人參加，今年最矚目是周潤發（發哥）參與10公里（10K）賽事，他以1小時3分58秒完成，更成為全場「集郵」對象。參與半馬賽事的蔡思貝，在3151名女選手中排第120名。蔡思貝緋聞男友余德丞參加10K，稱不會跟對方一起挑戰半馬，因她快到追唔到。其他參賽藝人還有吳保錡、湯令山、陳安立、梁釗峰和陳健安等。發哥表示為參賽練習一年多，自覺跑10K已很盡，不會挑戰更長跑程。同是跑10K的吳保錡較早衝線，跑完不願離開等集發哥郵。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

發哥穿著招牌全黑跑步裝束，身形高大的他很快被認出。完成賽事一刻，發哥即成為眾跑手「集郵」對象，他一貫親民作風，來者不拒。受訪時，發哥表示時間比上次跑越野賽快少少，是否滿意成績？他笑言：「我們這些嬉戲而已。（為何今年突然會參加？）因為喜歡上跑步。（下年會否挑戰更長跑程？）10K已經很盡。」

發哥表示事前練習一年多，有找教練訓練，教練叫他不用跑太急，留前鬥後，因前面有斜路，跑慢少少留力，尾段再加速。他稱上次跑越野賽，今次跑街賽，後者比較好玩，很享受，下年若情况許可會再參加。會否考慮到海外參賽？他說：「跑掂咗香港先。」問途中最難是否要兼顧自拍？發哥表示參賽者都很尊重他，待他衝線才要求影相。

保錡求突破 視全馬目標

保錡以55分12秒完成10K賽事，較發哥早衝線，他特意留下等合照，最後成功「集郵」，在社交網上載合照，並寫道：「發哥，人生感動」。保錡首次參加馬拉松賽事，稱想突破自己，「我覺得每個人的起點不同，我以前可能很肥、形象很差，今年我想醒一醒，所以跑步、做gym，目標參加到半馬或全馬」。他在早前ERROR開騷時開始做gym和跑步，養成運動習慣，跑10K對他來說不算辛苦，開心達成跑前定下一小時內完成的目標。最大收穫是否與發哥合照？他說：「最大收穫是見到香港原來有那麼多人運動，大家都有運動習慣就好。」

余德丞心臟康復後首出戰

余德丞以1小時19分28秒時間衝過終點，今次是他心臟出事康復後，首次參與馬拉松賽跑，表示志在參與，能完成10K已很滿意，證明自己還ok；只是其間有段路下大雨，跑得較吃力。下屆會否考慮與好友蔡思貝一起挑戰半馬？他笑言：「不會，她跑得太快，快到追唔到，她一向都黐線，半馬對我來說太長。有時她在跑馬地練跑，我們撞過幾次面。而且她接受專業訓練，我太業餘跟不上。（叫她幫你訓練一下？）不用了，跑完步一起去吃飯算了。」

談到電台節目拍檔余迪偉日前公開炮轟艾粒擅取其社交網照片擺上舞台，對他性取向歧視及職場欺凌。問到開工時可覺得對方不開心？余德丞稱迪偉一向是嘻嘻哈哈的人，沒有向他呻過，大家如常開工。外界傳迪偉幫艾粒宣傳，他稱不知道，不過903的同事一向很齊心，最重要他們開心。

蔡思貝被師父讚跑得好

半馬方面，無綫視后蔡思貝以1小時47分34秒完成，比2018年跑快21秒。她與師父吳輝揚一起跑，吳輝揚讚思貝跑得很好，給她表現100分，若非下雨兼濕度高，受天氣影響，相信成績能快一兩分鐘。蔡思貝稱過西隧後有很多斜路，她不擅長跑斜路，該路段比較吃力。為是次賽事，她事前花兩個月備戰，練習30課，幾乎隔日就訓練，已盡力，雖然跑出個人最佳成績，但自覺可以做得更好，「初時真的沒想過參加，因覺得不夠弗，無信心，但最後咬緊牙關希望挑戰自己，不想草草完成，即刻搵師父訓練」。

下個目標是否挑戰全馬？蔡思貝直認人生總要跑一次，又希望參與海外賽事，測試實力，但參加日本的「櫻花道」、「蜜瓜道」跑步比賽就應該不行，跑步要專心，怕邊吃邊跑會分心。對於被余德丞稱她跑得很黐線，蔡思貝笑說：「他偏心我而已，平時跑步撞到，他說跑完步，洗完澡，我還在運動場。」余德丞笑言約她一起吃飯好過跑步，她聞言笑而不語。

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