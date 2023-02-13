開騷盼保育廣東歌 邀原唱演繹 林敏驄笑譚詠麟資質差

【明報專訊】林敏驄慶祝入行40周年，下月舉行《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》，日前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，他笑言演唱會名字愈來愈長，因入行40年，一年一個字不算好長，上次演唱會名字亦很長，保持風格。

演唱會名稱帶有張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》及陳百強《深愛著你》等已故歌手的金曲內容，林敏驄稱3首歌都是他最愛，「尤其他們都不在，真的好多珍貴回憶」。

稱關淑怡較煩 適合唱《梵音》

林敏驄的演唱會在戶外舉行，希望帶出節日及派對氣氛，感嘆廣東歌需要保育，「我們那代或者上了年紀的，聽這堆歌自然有無限感受。廣東歌需要保育，那些歌距離我們時間愈來愈遠，難以避免漸漸fade out，希望新一代畀機會我們去介紹那時曾經有過咁好的歌，因為他們未必知道」。林敏驄目前除揀選新生代歌手獻唱自己作品外，也努力邀請原唱者現身。曾唱其作品《梵音》、《午夜狂奔》的關淑怡，林敏驄說完全不知在哪裏找她，但對方可能失驚無神又會出現。他笑言關淑怡好適合唱《梵音》，因為個人比較煩。

林敏驄表示當年最趕的歌曲是譚詠麟《愛在深秋》，又笑對方資質差，「次次要我唱一次畀佢聽，有時會唱demo，好似《忘不了你》有些音應該點樣『拉』過，驚他有誤會，你知資質有限啦」。

至於當年與曾志偉的二次創作歌曲，林敏驄表示兩人一拍即合，錄完搵EMI發行，結果該碟一出賣20萬張（4白金）。他稱二次創作最重要抱住「整蠱」人心態，「即係整蠱個原創」。

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