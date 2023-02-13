扮偷睇Serrini裙底裝置 Tyson Yoshi為精密科技拒騷肌

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）與Serrini（梁嘉茵）前晚於九展舉行全港首個「現實X元宇宙」音樂會《DuoVerse》，除有過千觀眾入場，亦有逾萬樂迷在線上同步收看。二人分別獨唱，亦有多首合唱歌。Serrini表示今次與Tyson Yoshi首次合作，笑言要改一個新組合名，「你係Tyson，即係Son，別人叫我Mami，我們是Son & Mami，就叫M&S啦」。Tyson Yoshi聞言笑說：「今（前）晚之後，Son & Mami就解散。」

由於二人要配合即時動態捕捉技術，令動作在元宇宙得以同步，所以全身安裝了感應器。Tyson Yoshi貪玩作狀要捐入Serrini裙底看感應器裝在什麼位置，場面搞笑。Serrini大讚Tyson Yoshi戴眼鏡好睇，稱在後台看到Tyson Yoshi除下皮褸，台下有女粉絲興奮爆粗大叫，說Tyson Yoshi好靚仔；又有粉絲問Tyson Yoshi何時除衫騷朱古力腹肌，他說：「冇朱古力肌，都話有精密科技除唔到。」他隨手掀起皮褸，觀眾已尖叫聲不斷，最後他與Serrini合唱《第二最愛》為音樂會作結。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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