奪「英國格林美」4獎成大贏家 向女歌手致敬 哈利史泰敖感激1D隊友

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂頒獎禮（Brit Awards）前晚舉行，男團One Direction（1D）出身的哈利史泰敖（Harry Styles），繼上周在美國格林美捧走最佳專輯獎後，回到老家英國，更4項提名全部奏凱，他把獎項獻給不獲提名的女歌手外，又不忘本多謝1D的4名隊友。

哈利史泰敖去年參演的電影《別擔心親愛的》鬧出連串風波，跟該片導演奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）的姊弟戀亦大受關注；現年29歲的哈利在英國音樂頒獎禮獲年度歌手、專輯、歌曲及最佳流行或R&B演出共4項提名，結果全部得獎，成為大贏家。

英國音樂頒獎禮為增加包容度，避免像Sam Smith等非二元性別的歌手遭排除在外，去年首度不再按性別區分獎項；然而今年度男女合併獎項中，5名入圍年度歌手的全是男性，因而大受抨擊。哈利史泰敖上周在格林美的得獎感言遭嘲諷，當時他稱「這種事不會太常發生在像我這樣的人身上」，批評者指他身為英國白人，難以稱得上是弱勢一群。哈利前晚在英國領取年度歌手獎，致謝時特別向未獲提名的女歌手致敬，「我真的非常感激能得這個獎，也非常清楚我今晚在這裏有特權地位，所以此獎要獻給Charli CXC、Florence Welch、Mabel、Becky Hill和澤山璃奈」。未知這次發言可會為他平反。

哈利史泰敖憑《As It Was》贏得年度歌曲，「這專輯（《Harry's House》）及當中的歌曲，是我製作過最好玩的音樂，很多謝每名聽衆」。之後又從《變形金剛：殲滅世紀》資深演員史丹利杜茨（Stanley Tucci）手上，接過年度專輯殊榮，哈利表示對這晚永誌不忘，「今晚於我而言非常特別，永遠不會忘記，也很自豪能以英國歌手之姿站上世界舞台」。其後他在後台接受英國《鏡報》訪問，承認因巡迴演唱會及其他工作，很久沒回家，也非常思鄉；自覺能奪多獎非常幸運。哈利表示很感激家人的支持與體諒，笑言要多謝媽媽當日沒通知他已報名參加才藝比賽真人騷《The X Factor》，並感激Niall Horan、Louis Tomlinson、Liam Payne及 Zayn Malik等男團One Direction的舊隊友，「如果沒有他們，我也不會在此，所以非常感謝」。

Beyonce奪國際歌手歌曲兩獎

另一方面，韓國女團Blackpink在年度國際組合敗給愛爾蘭搖滾樂隊Fontaines D.C.；美國樂壇天后Beyonce除擊敗Lizzo、Taylor Swift、Kendrick Lamar等贏得年度國際歌手獎外，還憑《Break my Soul》捧走年度國際歌曲殊榮。不過Beyonce未有到場，只透過視像致謝，似乎完全沒介意早前英國廣播公司（BBC）播報格林美頒獎禮期間，誤把《寫出友共鳴》女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）的照片當成是她。