《The First Slam Dunk》取材漫畫原著的「湘北vs.山王工業篇」。

【明報專訊】漫畫《男兒當入樽》原作者井上雄彥親自編劇及執導的動畫電影《The First Slam Dunk》,上月12日在港上映,至今累收逾4000萬港元,在日本亦突破百億日圓(約6億港元),成績理想。該片在韓國同樣報捷,據報上月4日開畫,上映超過1個月,前天單日仍有13.4萬人次入場,力壓重映的《鐵達尼號》及《阿凡達:水之道》,成為單日票房冠軍。《The First Slam Dunk》在韓國連續16日登頂,累計273萬人次收看,進帳281億韓圜(約1.74億港元),並且超越宮崎駿的《哈爾移動城堡》261萬觀影人次,成為韓國史上最賣座日本動畫亞軍,僅次於冠軍的新海誠《你的名字》379萬人次,冠亞軍相差近百萬人次,《The First Slam Dunk》要登頂,相信仍需努力。事實上電影公司近日在韓國大搞宣傳,邀請片中配音員到戲院謝票,希望刺激票房。