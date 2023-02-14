兩年內娶Evelyn計劃不變 魏浚笙：做好男友要專一不駁嘴

【明報專訊】24歲魏浚笙（Jeffrey）由兼職模特兒拍廣告入行，之後接拍真人騷、綜藝節目、劇集及電影，再推出歌曲晉身樂壇，人氣不斷攀升，被捧為新一代男神。Jeffrey形象健康正面，其中原因是夠坦誠率真，敢於公開戀經理人陳芷欣（Evelyn），後者比Jeffrey大4歲，兩人拍拖7年，無論工作和生活都是拍住上。Jeffrey接受小測試，問到女友日常喜好的問題，九成答中，證明他對另一半非常細心了解，是滿分好男友。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Jeffrey高大健碩又靚仔，而且性格開朗，獲不少女粉絲傾慕，他卻一早「封盤」，公開Evelyn的女友身分，亦沒有偶像包袱，經常大曬恩愛放閃。

有問題要溝通 不能敷衍了事

Jeffrey趁今日情人節大談做「好男友」的基本準則，他說：「首要是專一，其次要懂得從另一半的角度出發，顧及對方感受，即使當大家意見不同，都要攤出來討論，找出大家最舒服的解決方法，避免不必要爭拗。」互相尊重是Jeffrey的心得，他分享例子道：「我鍾意健身，但不會拉女友一起去健身，不會勉強對方盲目遷就。還有，一定『唔好駁嘴』，要聽另一半說話，不接受是一回事，絕對不能駁。好似今日我揀了一件自己喜歡的粉紅色恤衫，女友覺得著另一件比較襯，於是我就換了，完！不要左駁右駁，就是我們的日常相處之道。」他提醒大家，當女友不開心或情侶間有爭執時，最緊要清楚問題發生的原因，也要知道女友的喜惡，好好地溝通，不能敷衍了事，以後就不會重蹈覆轍。

重視情人節 撐枱腳已開心

Jeffrey原來好重視節日，認為某些特別日子，例如生日、情人節、紀念日等都會慶祝，有助維繫感情，只是不需要大費周章過分慶祝就可以，「提議吃一餐大家都喜歡的美食，譬如火鍋、好正的日本菜，一起撐枱腳已經好開心。情人節或對方生日，都不需要限定買花及送禮物，不過特別日子是絕對唔可以唔記得」。

想做慘情歌手 渴望開音樂會

去年12月Jeffrey推出首支個人單曲《第一個迷》，外界評價不錯，讓他打下強心針，期望今年再推出三四首新歌，大方向是以抒情歌為主，預告想做「慘情歌手」，他說：「由細到大都鍾意聽傷心及淒慘的歌曲，也許稍後嘗試挑戰跳唱，今年內或推出個人EP，也渴望有機會開小型音樂會或粉絲見面會。我真的好想跟一隊小型樂隊開騷，相信現場有音樂伴奏，演繹歌曲時感覺很不同。」今年重心發展唱歌及拍戲外，Jeffrey還會接拍綜藝、廣告及出席活動，趁年輕盡力為事業拼搏，慶幸工作中找到快樂及滿足感。

不會因工作多延遲婚期

Jeffrey事業、財運及人氣愈來愈好，他將功勞歸功於背後的女人Evelyn，又透露人生大事未有改變，「無打算因為工作愈來愈多延遲婚期，我一直的目標，就是在Evelyn 30歲前（兩年內）結婚，當然要問她是否願意，她肯我先可以OK。如果錯過了，就會再傾，另找一個適當時刻才結婚」。

場地：JAJA（香港藝術中心）

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