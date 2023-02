【明報專訊】鍾舒漫胞妹鍾舒祺(Sukie)2019年情人節跟拍拖多年的結他手李恒韜結婚,當時新娘子說慢慢籌備婚禮,後來因疫情爆發一再延遲,終於在4年後順利舉行婚禮。婚禮前晚舉行,Sukie穿吊帶低胸婚紗,由鍾爸爸引領進場。到場圈中好友包括衛蘭、衛詩、泳兒、鄧紫棋(G.E.M.)、單立文與太太胡蓓蔚等。G.E.M.分享Sukie與老公的惜惜相,寫道:「其實我三度忍不住流淚。」

37歲Sukie在婚禮中感動落淚,她邊說邊喊,笑言忘記了想講什麼。她又分享成為人妻的感受,雖然4年前結婚,但仍未識做一個好妻子,「我用好多時間學點做一個符合我丈夫嘅妻子,我唔係要丈夫係我嘅The One,而係想I will be the one for him,呢個功課係漫漫長路,但我依然學緊,多謝丈夫好包容我」。鍾舒漫被細妹爬頭結婚,她寫道:「等咗呢日好耐啦,我阿妹幸福,就是我幸福。」

娛樂組