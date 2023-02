Rihanna再懷孕 半空跳唱步步驚心 超級碗中場表演疑植入自家化妝品牌廣告

【明報專訊】第57屆美式足球超級碗決賽昨日在亞利桑那州舉行,肯薩斯城酋長擊敗費城老鷹捧盃。決賽另一焦點是闊別舞台4年的樂壇天后Rihanna擔任中場表演嘉賓,勁歌熱舞13分鐘,極盡視聽之娛。有眼利的網民發現Rihanna腹部微隆,看着她在懸浮半空的台上又唱又跳,可謂一步一驚心,事後她透過發言人證實再度懷孕喜訊,粉絲紛紛送上祝福。

近年專注發展美容和時裝生意的「樂壇女首富」Rihanna,雖已7年沒推出新專輯,4年未有公開表演,去年產後仍獲美式足球聯盟(NFL)邀請,擔任今屆美式足球超級碗決賽中場表演嘉賓。一身紅衣女郎打扮的Rihanna,企在懸浮舞台從天而降,以一曲《Better Have My Money》揭開序幕,然後又唱又跳《Where Have You Been》、《We Found Love》及《Umbrella》等合共12首經典舞曲,最後以《Diamonds》為長達13分鐘的精彩演出,畫下圓滿句號。

純粹表演不作表態

9個月前為饒舌歌手男友A$AP Rocky誕下男嬰的Rihanna,昨日演出期間,腹部明顯隆起,惹起網民熱議,表演結束之後,她才透過經理人證實再度懷孕,樂迷紛紛留言送上祝福,亦有網民對於Rihanna未有「騎劫」表演的舉動表示讚賞,重提另一樂壇天后Beyonce在2011年VMA頒獎禮上,突然放下米高峰,然後解開外套紐扣展示孕肚,藉此宣布喜訊,相比之下便高調得多。

事實上,Rihanna並非首次獲邀參與超級碗中場演出,事緣「三藩市49人」四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)不滿警方對黑人濫暴,2016年出賽開始在奏國歌時未有肅立,反而單膝跪地,Rihanna為表支持卡佩尼克,2019年曾婉拒NFL演出邀請。去年饒舌天王Eminem在中場表演期間,亦曾單膝跪地,向卡佩尼克致敬;今年Rihanna則未有任何政治表態。

雪莉李羅夫疑咪嘴

雖然Rihanna昨日只唱舊歌,令到期望她會趁機公開新作的歌迷失望而回,但這場極盡視聽之娛的表演,仍然贏得網民激讚。不過,她在演出期間忽然從舞蹈員手上接過自家品牌的化妝品,做作地補妝的行徑,卻惹來不少人反感,批評此舉有植入廣告之嫌,對於其他品牌斥資數百萬美元購入30秒廣告位,她卻不花分文達至相同宣傳效果,做法有欠公平。

除了Rihanna之外,大會亦邀請鄉謠歌手Chris Stapleton領唱美國國歌,去年憑《心之旋律》贏得奧斯卡最佳男配角的聽障演員賽高素(Troy Kotsur),即場以手語傳譯歌詞;《小學風雲》艾美獎最佳女配角雪莉李羅夫(Sheryl Lee Ralph)演唱《Lift Every Voice and Sing》卻被指「咪嘴」,她接受外媒查詢時,未有正面回應,反問「這重要嗎?這重要嗎?不,謝謝你」;老牌歌手Babyface則獻唱民謠版《America the Beautiful》。