Rihanna再懷孕 半空跳唱步步驚心 超級碗中場表演疑植入自家化妝品牌廣告

身處半空演出的Rihanna，雖有安全設備，但歌迷仍替再度懷孕的她捏一把汗。（法新社）

Rihanna睽違4年再踏舞台固然矚目，卻不及她挺着孕肚又唱又跳來得震撼。（法新社）

【明報專訊】第57屆美式足球超級碗決賽昨日在亞利桑那州舉行，肯薩斯城酋長擊敗費城老鷹捧盃。決賽另一焦點是闊別舞台4年的樂壇天后Rihanna擔任中場表演嘉賓，勁歌熱舞13分鐘，極盡視聽之娛。有眼利的網民發現Rihanna腹部微隆，看着她在懸浮半空的台上又唱又跳，可謂一步一驚心，事後她透過發言人證實再度懷孕喜訊，粉絲紛紛送上祝福。

近年專注發展美容和時裝生意的「樂壇女首富」Rihanna，雖已7年沒推出新專輯，4年未有公開表演，去年產後仍獲美式足球聯盟（NFL）邀請，擔任今屆美式足球超級碗決賽中場表演嘉賓。一身紅衣女郎打扮的Rihanna，企在懸浮舞台從天而降，以一曲《Better Have My Money》揭開序幕，然後又唱又跳《Where Have You Been》、《We Found Love》及《Umbrella》等合共12首經典舞曲，最後以《Diamonds》為長達13分鐘的精彩演出，畫下圓滿句號。

純粹表演不作表態

9個月前為饒舌歌手男友A$AP Rocky誕下男嬰的Rihanna，昨日演出期間，腹部明顯隆起，惹起網民熱議，表演結束之後，她才透過經理人證實再度懷孕，樂迷紛紛留言送上祝福，亦有網民對於Rihanna未有「騎劫」表演的舉動表示讚賞，重提另一樂壇天后Beyonce在2011年VMA頒獎禮上，突然放下米高峰，然後解開外套紐扣展示孕肚，藉此宣布喜訊，相比之下便高調得多。

事實上，Rihanna並非首次獲邀參與超級碗中場演出，事緣「三藩市49人」四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）不滿警方對黑人濫暴，2016年出賽開始在奏國歌時未有肅立，反而單膝跪地，Rihanna為表支持卡佩尼克，2019年曾婉拒NFL演出邀請。去年饒舌天王Eminem在中場表演期間，亦曾單膝跪地，向卡佩尼克致敬；今年Rihanna則未有任何政治表態。

雪莉李羅夫疑咪嘴

雖然Rihanna昨日只唱舊歌，令到期望她會趁機公開新作的歌迷失望而回，但這場極盡視聽之娛的表演，仍然贏得網民激讚。不過，她在演出期間忽然從舞蹈員手上接過自家品牌的化妝品，做作地補妝的行徑，卻惹來不少人反感，批評此舉有植入廣告之嫌，對於其他品牌斥資數百萬美元購入30秒廣告位，她卻不花分文達至相同宣傳效果，做法有欠公平。

除了Rihanna之外，大會亦邀請鄉謠歌手Chris Stapleton領唱美國國歌，去年憑《心之旋律》贏得奧斯卡最佳男配角的聽障演員賽高素（Troy Kotsur），即場以手語傳譯歌詞；《小學風雲》艾美獎最佳女配角雪莉李羅夫（Sheryl Lee Ralph）演唱《Lift Every Voice and Sing》卻被指「咪嘴」，她接受外媒查詢時，未有正面回應，反問「這重要嗎？這重要嗎？不，謝謝你」；老牌歌手Babyface則獻唱民謠版《America the Beautiful》。