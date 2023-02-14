《閃電俠》預告米高基頓版蝙蝠俠登場

米高基頓相隔超過30年再次扮演蝙蝠俠，他跟影迷同樣覺得興奮。

【明報專訊】根據過往數字顯示，美式足球超級碗決賽的電視直播觀眾人數逾億，自然成為荷李活新片的宣傳必爭之地，萬眾期待的DC超級英雄片《閃電俠》（The Flash）將於6月上映，昨日首度公開預告片，在長達3分鐘的片段中，艾薩米勒（Ezra Miller）飾演閃電俠因打破時間限制，穿梭多元宇宙，因此除了在《正義聯盟》飾演蝙蝠俠的賓艾費力（Ben Affleck）再度亮相外，就連在1980年代扮演舊版蝙蝠俠的米高基頓（Michael Keaton），亦將會跟閃電俠攜手對付《超人：鋼鐵英雄》奸角薩德將軍（米高山倫飾）。另一驚喜是莎莎哥利（Sasha Calle）在DC電影宇宙第一階段擔綱主演電影《女超人》前，先客串亮相《閃電俠》，令到新片陣容不遜《正義聯盟》。

除了《閃電俠》外，《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、《狂野時速10》（Fast X）、《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）等矚目大片，昨日亦有預告登場，令人目不暇給。