《閃電俠》預告米高基頓版蝙蝠俠登場

【明報專訊】根據過往數字顯示,美式足球超級碗決賽的電視直播觀眾人數逾億,自然成為荷李活新片的宣傳必爭之地,萬眾期待的DC超級英雄片《閃電俠》(The Flash)將於6月上映,昨日首度公開預告片,在長達3分鐘的片段中,艾薩米勒(Ezra Miller)飾演閃電俠因打破時間限制,穿梭多元宇宙,因此除了在《正義聯盟》飾演蝙蝠俠的賓艾費力(Ben Affleck)再度亮相外,就連在1980年代扮演舊版蝙蝠俠的米高基頓(Michael Keaton),亦將會跟閃電俠攜手對付《超人:鋼鐵英雄》奸角薩德將軍(米高山倫飾)。另一驚喜是莎莎哥利(Sasha Calle)在DC電影宇宙第一階段擔綱主演電影《女超人》前,先客串亮相《閃電俠》,令到新片陣容不遜《正義聯盟》。

除了《閃電俠》外,《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《狂野時速10》(Fast X)、《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)等矚目大片,昨日亦有預告登場,令人目不暇給。