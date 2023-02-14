【開箱】《假面醫者》 妻夫木聰扮「怪醫」 探討生存價值

【明報專訊】醫療劇是日本電視台每季必備劇種，今季代表是TBS電視台於1月8日首播的《假面醫者》（Get Ready！），由《危險的維納斯》妻夫木聰及《死亡筆記》藤原龍也合演，經典日劇《金田一少年事件簿》、《在世界中心呼喚愛》及電影《20世紀少年》 鬼才導演堤幸彥執導，台前幕後班底強勁。故事講述一群來歷不明但醫術高明的醫療團隊，專門接收醫院放棄拯救的病人，藉以探討何謂生存價值。香港觀眾可在影視串流平台MyTV SUPER收看。

黑巿團隊為錢救人？

《假面醫者》講述天才醫生波佐間永介（妻夫木聰飾）表面上是一名甜品廚師，經營食肆「Casa Branche」的地底卻有最先進醫療設備的手術室，其實他的真正身分是天才外科手術醫生「ACE」，他與另外三人組成黑巿醫療團隊「假面Doctors」，暗中接收被醫院拒絕治療的病人，藉此收取高昂手術費，為病人進行完美手術，讓病人得以延續生命。

波佐間永介的拍檔「JOKER」下山田讓（藤原龍也飾），是個優秀律師，負責與病人交涉，其他隊友包括高級手術護士「QUEEN」依田沙姬（松下奈緒飾），以及天才黑客「SPADE」白瀨剛人（日向亘飾），後者工作是盜取病人病歷，以及消滅團隊出動的痕迹。

人性比生命更可貴

劇集的人物和故事設定，擺明向手塚治虫經典動漫《怪醫秦博士》致敬，妻夫木聰的半灰半黑髮型，更與「怪醫」如出一轍。分別在於「假面Doctors」在患者面前會戴上面具隱藏身分，團隊擁有最先進的醫療設備，甚至從世界各國購入非法的器官及藥物，把醫療界視為不可能的手術，全部變成可能。

波佐間永介挑選患者的唯一標準是「有沒有延續生命的價值」，劇集以單元形式，探討人命何價，例如首集講述因患上間質性肺病而命不久矣的投資公司CEO涉谷隆治（池松壯亮飾），他身家豐厚，絕對可以支付高昂的手術費，然而波佐間不想接收這位病人，因他為了賺錢而不擇手段，曾強行收購擁有專利技術的中小企，繼而將相關技術轉售海外。病入膏肓的隆治重拾創業初心，決定投資中小企，才獲波佐間答應為他做手術。

第3集講到波佐間答應為患上原發性脊椎腫瘤的安達祐樹（杉本哲太飾）做手術，不過他女兒因被3名男子姦殺，安達為了報仇而拒絕做手術，波佐間為了不讓他死在監獄，不惜暴露團隊身分，出手替被安達殺害三名男子進行救急。

收視跌穿雙位數字

劇集主線是救人過程，中間穿插團隊之間關係，第5集憶述波佐間永介與下山田讓的相識經過，原來後者是波佐間作為「ACE」的首名患者，下山患上不治之症，波佐間暗中為他做手術，下山為報恩決定斥資替對方建立黑巿醫療團隊，拯救被遺棄的病人。劇集另一焦點是醫學界排斥「假面Doctors」，尤以千代田醫科大學附屬醫院院長兼理事長劍持理三（鹿賀丈史飾）為甚，設法舉報「假面Doctors」，可是他的未來女婿兼醫生染谷慈恩（一之瀨楓飾）卻很欣賞他們，劇情似乎想鋪路讓他加盟黑巿團隊。

除此之外，警方亦關注波佐間等人，一直追查下落。然而負責調查的警員性格古怪，不時跌倒或迷路，這種低級笑話，令人摸不着頭腦。

《假面醫者》台前幕後陣容強勁，就連單元配角也演技出色，可惜劇集收視已跌穿雙位數字，由首播錄得10.2%，到前晚播出第6集的9.9%，收視未如理想，相信跟拍攝手法過時，例如每集波佐間準備做手術前，必定對着鏡頭說「Get Ready」，情况就似《女醫神Doctor X》米倉涼子一樣，每集重複說着相同對白「我是不會失敗的」，加上人物設定欠缺新鮮感，未必吸引年輕觀眾追看。