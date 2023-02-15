第9度合作未覺厭 吳卓羲推薦拍《披荊3》 黃宗澤心郁郁想試

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、王浩信、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、胡鴻鈞及吳業坤等前晚出席《廉政狙擊》首映會，高層樂易玲表示對該劇感滿意，宣布正籌備年底開拍續集。男主角Bosco與吳卓羲表示今次第9度合作未覺厭，只要觀眾喜歡，有戲拍已經好開心，他們說：「《廉政狙擊》與《飛虎》一齊拍續集都無問題，農曆新年前我們跟三哥（苗僑偉）飯敘未傾工作，我們睇樂易玲安排，相信一定會再合作。」

吳卓羲表示去年跟林峯參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》，見識過這個世界級舞台，該綜藝的高層亦叫他介紹「哥哥」加入，故推薦Bosco挑戰《披荊3》。Bosco都心郁郁，「我睇過幾集，幾開心，雖然我出過唱片，但唱歌不算專業，都想上去體驗內地製作的節目」。會否約定林峯參與，到時3兄弟合作？吳卓羲說：「我不上了，睇情况啦，林峯可能會參與，其實通關後上上落落好方便。」

吳卓羲拍《廉政狙擊》開心又舒服

Bosco在《廉政狙擊》飾演ICAC總調查主任，吳卓羲演律師，兩人跟胡定欣、王浩信及黃智雯有友情線，試過5人一起出海拍攝，非常好玩又開心。吳卓羲笑言曬到手臂兩截色，但比起拍《飛虎》，相對舒服得多，「拍得好開心，記對白好過打，我演的律師角色經常覺得自己是對的，但其他人覺得我是歪理王」。

蔡思貝期待收情人節禮物

蔡思貝與胡鴻鈞傳秘戀3年，兩人前晚同場表現避忌，前後腳接受傳媒訪問，不過胡鴻鈞與吳業坤在台上合唱完歌曲，經過蔡思貝身邊曾淺談幾句。蔡思貝日前跑半馬刷新個人最佳成績，決定11月挑戰跑全馬，最開心是感染到好多粉絲做運動。有提議訓練胡鴻鈞跑步，蔡思貝笑說：「他讚我跑得，都想跟我試試，他跑得不夠我快，可能追不到我。其實運動好健康，可以一齊玩。」她稱早前生日忙練跑，現在完成賽事終可「還債」，約朋友們食飯補祝生日，不過未收到胡鴻鈞邀約食飯。談到情人節，她透露會獨自參加興趣班製作手工藝送給自己。是否期待收驚喜？她說：「期待，我不愛收花，喜歡有心思的手工藝。」

追唔到蔡思貝 胡鴻鈞：望塵莫及

胡鴻鈞受訪時表示，戥蔡思貝突破成績高興，但未敢跟對方練跑，他笑說：「我怕她照顧我，拖慢她的進度，亦未必追到她，跑步我無天分，跑得多周身骨痛，反而對健身、打籃球較有興趣。」問到感情方面，追不追到蔡思貝？他笑言：「望塵莫及，連車尾燈都見不到，所以要畀心機，我終於返港了，可以約她食生日飯。」他稱情人節與經理人開會，自認不是浪漫的人，不懂製造驚喜，只會等驚喜、等人約。

記者：鍾一虹

攝影：陳釗