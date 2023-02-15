「消失」一年終現身 陳楨怡：專注工作感情空白

【明報專訊】前港姐陳楨怡被爆「一腳踏幾船」後，消失幕前一年，前晚終於現身，出席《廉政狙擊》宣傳活動。她否認被無綫雪藏，「去年一直留內地工作，較少更新社交網，因閉關讀劇本，拍了4部劇，又上戲劇班，多謝公司畀機會」。談到在內地工作的心情？她稱拍劇好忙，過得好充實，閒時做健身。感情糾紛是否已解決？她說：「已經過去了，現在專注工作。（是否公司嚴禁拍拖？）公司無講不准，只是自己暫不想拍拖，現在感情空白。」可有責怪前男友周子揚公開感情事？她說：「我們已無聯絡，做好自己，別人講什麼控制不了。」

王浩信：情人節陪屋企人

王浩信受疫情影響，去年也留內地一年工作，直至農曆新年才返港。他自爆去年12月底確診新冠，「康復後體重增八九磅，最近開始操身形」。他稱在內地工作時，勤力睇書學簡體字和練習普通話，希望通關後繼續中港兩邊工作。不怕女兒投訴？他說：「可以靠視像溝通，我回來後日日陪她，女兒好生性，知我工作掙錢辛苦，情人節當然陪屋企人啦。」

胡定欣計劃赴內地發展

胡定欣稱劇中飾演復仇者角色，是從影以來去到最盡的演出，劇集早前在內地推出獲好評，帶挈她得到不少商機，正部署今年到內地發展，「我想去見識內地的製作，擴展自己的事業版圖，相信普通話多聽多講就會進步」。

記者：鍾一虹

攝影：陳釗