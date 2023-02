next

【明報專訊】雨僑和老公羅力威趁情人節於社交網報喜,分別貼出一家四口全家福,宣布為2歲多大女Harper添了弟弟Harvey,湊成「好」字。雨僑自爆兒子原定預產期2月14日,「小情人報到,去年知道弟弟的預產期是14/2/2023便覺得很有意思。今年情人節,我們第一次四口子一起過,歡迎來到我們的家,my baby boy Harvey。」雨僑還hashtag了「係媽媽最愛嘅厚嘴男」、「情人節快樂」、「一切順利平安」、「謝謝大家的關心」。

羅力威留言:「Welcome to our family my baby boy!我哋從此以後又多個人,又多雙筷啦,Happy Valentine's Day!」網友都讚Harvey長相激似爸爸,盡得羅力威強大基因。

