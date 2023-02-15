【開箱】《浪漫速成班》 全度妍美食俘虜鄭敬淏

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月推出新劇《浪漫速成班》，請來《密陽》康城影后全度妍伙拍《機智醫生生活》男星鄭敬淏，合演補習社名師與餐廳老闆娘的愛情故事。劇情看似簡單平凡，故事蘊含人生道理，穿插懸疑命案，大大增加追看性。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

壓力大導致厭食

《浪漫速成班》上月14日首播，收視率僅得4%，多得口碑帶動，收視節節上升，最近播出第10集已錄得13.5%，成績理想。劇集由《海岸村Cha Cha Cha》柳濟元執導，《認識的妻子》楊熙勝編劇，講述心地善良、樂觀開朗的單親媽媽南行善（全度妍飾），經營家庭小菜的外賣餐廳，努力賺錢只為培養女兒南海伊（盧允瑞飾）成材，同時照顧患有自閉症的胞弟南才友（吳義植飾）。

南海伊天資聰敏，即使家境一般，沒有閒錢補習，仍然名列前茅，隨着公開考試將至，單靠努力難以應付，希望報讀星級講師崔直說（鄭敬淏飾）的數學補習班，但一直無法啟齒，南行善得悉後深感自責，決定全力支持女兒，為她排隊報名入學，因此與崔直說結緣。

表面上，這是一場補習老師與學生家長兼單親媽媽的愛情故事，其實二人早已結緣，多年前當崔直說仍是半工讀學生，經營食肆的南行善母親不時免費招待崔直說，助後者渡過難關。崔直說成為明星講師後，疑因女學生自殺導致精神壓力過大，導致進食障礙兼長期失眠，每日只能靠咖啡提神，健康情况令人擔憂。

母女其實是姨甥

直至某次吃過南行善小店的飯菜，竟然不再嘔吐，解決厭食問題。南行善與崔直說個性迥異，前者熱心善良，有時甚至過分關心別人；崔直說個性冷酷，最怕浪費時間交際應酬，也不喜歡被人騷擾，只想專心教學。二人擦出愛火花，釀成補習界不倫醜聞。事實卻是，南行善並非海伊的親生媽媽，而是姨甥關係，海伊母親離家出走，丟低女兒交由南行善照顧，為了減輕海伊痛苦，二人才以母女相稱。

南行善與崔直說之間，沒有驚天動地的愛情，過程反而輕鬆搞笑，例如二人喝醉酒，翌日醒來尷尬地遇上同事，崔直說嚇到跌在地上的姿勢，成為網上熱話；另一幕講述南行善得悉女兒考獲全校第一名，興奮致電崔直說，但她的尖叫聲嚇倒男方，表情相當惹笑。全度妍與鄭敬淏演技毋庸置疑，表情動作拿捏精準，令到平凡的愛情，增添不少趣味。

借數學談論人生

另一方面，劇集透過二人的痛苦經歷，帶出人生道理，例如崔直說為了鼓勵補習社學生：「不是因為數學不好而感到焦慮，而是因為感到焦慮，你們才無法動腦筋思考數學題目。」崔直說遇上不如意時，忍不住自怨自艾：「數學很乾脆，再難也會有答案，但我的人生並不是那樣，既沒有公式也沒有定律，每次犯錯的時候，才知道自己做錯了，變得畏畏縮縮。」南行善鼓勵他說：「每次犯錯，都會讓你更接近答案。」

除了愛情主線，劇集亦包含懸疑成分，例如在崔直說身邊發生的離奇死亡事件，還有南海伊兩位同學李善才（李彩玟飾）及方秀雅（姜娜言飾）的家事。李善才的母親張瑞珍（張勞男飾）是一名律師，有學識有家底，不許容人生出現污點，她悉心栽培兩子成才，可是施予過多壓力，令長子李熙才（金泰正飾）變成隱閉青年，甚至成為殺人兇手。另一方面，方秀雅成績優異，偏偏妒忌同學南海伊，方母趙秀熙（金善映飾）為了女兒不惜一切，甚至使計妨礙其他同學。兩家長的行事方式，正好反映韓國社會的教育問題。