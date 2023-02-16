盧瀚霆稱姜濤已減磅 不保證MIRROR齊人出活動 呂爵安呻遭損友跣 被迫睇性感女相

【明報專訊】男團MIRROR自去年11月至今，出席活動未試過12子齊人亮相，鏡粉連番失望。有指本月24日MIRROR將全員現身活動，盧瀚霆（Anson Lo）昨日出席活動時說不敢保證屆時是否齊人，對於有指姜濤成功減磅，他承認並透露姜濤近期吃得清淡及勤運動。昨日「西九音樂節」記者會，播出姜濤的呼籲片段，仍見他面圓圓，未知是否早前拍攝。呂爵安被爆在社交平台觀賞大胸性感女照片，他苦笑回應時疑似爆粗呼冤，稱被中學損友跣。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Anson Lo繼前日情人節為其服裝品牌宣傳，昨日再出動出席代言飲品活動，繼續吸引過千神徒（粉絲暱稱）捧場，人群企滿4層商場。他最近同時做新歌和處理服裝品牌事宜，經常工作至凌晨，透露最近每日平均工作約10小時，睡眠時間少了，但可以睡4至6小時，比拍戲時睡1小時好很多。談到他消瘦了，Anson Lo承認，「是瘦了，之前做拉闊騷有做gym，感覺健碩一點，我是易瘦體質，稍後會吃多一點東西和做gym，希望看起來不會太瘦」。

珍惜MIRROR全員工作機會

Anson Lo昨日出席代言活動，未能參與有份演出的「西九音樂節」記者會，他透露已確認表演內容，知姜濤4月2日演出。有指姜濤成功減肥，Anson Lo說：「是，知他最近飲食方面很健康，吃得清淡，很努力做gym，我覺得不要不吃東西，要健康地喼弗。我不建議他這段時間跑步或打籃球，始終他腳傷才剛好番，不宜做劇烈運動。」

談到MIRROR是否能12人全員現身本月24日的活動，Anson Lo說：「我不能保證一定齊人，因不想令大家失望，當然希望12個一齊出席活動見大家，但身體狀况比一切重要。」他稱非常珍惜每次MIRROR全員工作的機會，上一次12人一起是一個月前回公司開會傾工作，每次見面都珍而重之。

呂爵安無肌可騷

呂爵安（Edan）、衛蘭與洪嘉豪有份演出為期10天的「西九音樂節」，昨日他們出席記者會，MIRROR成員姜濤、Anson Lo及陳卓賢（Ian）亦會參演，3人未能出席記招，現場播出他們的呼籲支持片段；片中姜濤仍然面圓圓，但精神不俗。Edan開心參與今次音樂節，感覺似迷你騷，加上在戶外舉行，心情期待又緊張，屆時會與Ian同日演出。

Edan受訪時表示暫時知道當晚會個人唱5首歌，歌單仍未定，如果5首都是慢歌，擔心氣氛不夠熱烈，未必全部唱自己歌，自爆會彈琴騷琴技，自彈自唱。會否騷肌肉？他笑言：「肌肉沒有了，已經溶曬。今次會着重歌曲質素。」

解釋撳錯搞出事

前日情人節Edan獲母親炮製心形牛扒，他笑說沒想到媽媽那麼有儀式感，「那塊牛扒可以說是心形，也可以是不規則圖形，很sweet」。呂媽媽是否暗示叫他快點拍拖？Edan表示母親不會過問他的感情事，小時候更不准他拍拖，現在先專心工作。媽媽可有問他跟袁澧林的緋聞？他承認有，母親喜歡看他的新聞及好八卦，有跟對方說緋聞是假的。

對於被爆在社交平台偷看大胸性感女照片，Edan苦笑回應時口快快疑似爆粗，「陰公，我被人跣呀！X，大家應該都有些中學損友，他們喜歡傳一些東西給我，不小心撳入去看就出事了，第一反應當然是『飛走』，連group都即刻離開」。

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