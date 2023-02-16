懷孕5個半月享女王待遇 江若琳初期嘔吐白沫似大閘蟹

【明報專訊】江若琳早前於網上公布懷孕喜訊，昨日首度以準媽媽身分亮相藝術展活動。她與同場的張達倫及5歲兒子張凱碩合照，小朋友一臉害羞，表情趣怪。穿白色露肩連身裙配4吋高跟鞋的江若琳，腹部微隆身形較前圓潤，透露懷孕5個半月，重了6磅，預產期6月，「我打算順產，因為身體復原較快，想體驗過程感受。懷孕初期最地獄，經常嘔吐白沫似大閘蟹，胃口麻麻，每日要睡足17個小時。現在進入穩定期，不愛甜食，愛食酸辣，每日都散步和做瑜伽保持運動」。

老公亂改名 仔「C朗」女「美斯」

江若琳取笑丈夫蕭唯展自從做準爸爸後，變身緊張大師，侍奉她如女王，除日常管接管送又斟茶遞水，最搞笑是陪伴產前檢查時，比她還緊張。江若琳說：「我去照BB結構，老公好驚，不停深呼吸，猛問醫生BB心臟是否正常，是否四肢和所有器官都齊全。」她賣關子拒透露胎兒性別，但投訴丈夫為BB亂改名，稱生仔叫「C朗」，女兒叫「美斯」，非常搞笑。

江若琳透露前日情人節與丈夫到澳門慶祝，享受豐富晚餐，並計劃3月到英國和法國旅行兩星期。她稱因幾年疫情沒有外遊，預計當父母後好難有自由，產後打算親自照顧，會請工人姐姐幫手，建立良好親子關係。談到工作，江若琳稱早前除為ViuTV拍節目外，會繼續寵物酒店生意，若有合適工作會照做，直至臨盆一個月才停工。

記者：林蘊兒