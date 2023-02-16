Westlife情人節香港開騷 Nicky借粉絲冧老婆

【明報專訊】愛爾蘭男團Westlife前日起一連兩晚在亞洲國際博覽館Arena舉行《The Wild Dreams Tour》香港站演出。前晚首場適逢情人節，4名成員Kian Egan、Mark Feehily、Shane Filan及Nicky Byrne全晚表現興奮，大唱情歌祝港迷情人節快樂，還借香港粉絲之口，向另一半示愛。

相隔超過10年再度來港

Westlife世界巡迴演唱會去年7月展開，因新冠疫情而無法來港，去年底「開關」後終落實香港站演出，並舉行兩場演唱會。前晚頭場爆滿，適逢情人節，不少情侶入場睇騷，鍾鎮濤與親友結伴捧場，有觀眾要求與他合照，亦大方答應。

演唱會原定8點開始，雖然延遲40分鐘，港迷反應仍熱烈，不時站起來跟着又唱又跳。Westlife以歌曲《Starlight》揭開序幕，並高呼「香港準備好開派對未？」還祝香港粉絲情人節快樂。接着唱出歌曲《Up Town Girl》及《When You're Looking Like That》。Westlife表示上次來港已是2011年及2012年，很開心能再來，還可演出兩晚，感謝港迷的愛與支持，稱為報答大家，會唱Westlife經典歌，帶大家返回20年前，接着獻唱了《Fool Again》、《My Love》及《Swear It Again》等歌曲。

Nicky Byrne看到觀眾自發打開手機燈營造「燈海」，大讚場面漂亮，接着他拿出手機，稱要拍片放上社交媒體，又搞笑追問觀眾有沒有追隨他們的Instagram帳號，笑言「沒有追隨的話，請他現在離場」。Nicky續稱為了舉行巡唱，抛低在家鄉的老婆Georgina Ahern，遂要求全場觀眾幫手拍片，代他向另一半說「情人節快樂」，其後他們再唱 《Flying Without Wings》送給家人，還跳舞扭臀搞氣氛。Encore部分，4子承諾會再度來港，並唱出《Hello My Love》及《You Raise Me Up》，為約兩小時的演唱會寫下句號。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳