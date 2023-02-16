【開箱】《想見你》 再次穿越時空 為愛情補完

【明報專訊】黃天仁執導，柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演台劇《想見你》，2019年首播時大受歡迎，因它集齊愛情、懸疑、穿越等不同元素，不單紅遍中港台日，連韓國亦翻拍，趁韓劇版《走進你的時間裡》今年在影視串流平台Netflix上架前，台劇原班人馬製作同名電影，去年12月開畫，香港延至情人節前夕公映，隨即登上新片開畫票房冠軍，可見熱潮從未減退。

劇集開放式結局收場

台劇《想見你》全季共分13集，柯佳嬿一人分飾黃雨萱和陳韻如兩角，許光漢亦以李子維及王詮勝兩個不同身分登場；相比之下，施柏宇由始至終扮演莫俊傑一角，算是輕鬆得多。故事由兩個時空發生的意外說起，一是王詮勝遇上空難後，女友黃雨萱對他念念不忘；另一是陳韻如邂逅李子維和莫俊傑，鬧出三角戀情。直至某日，兩個時空突然交錯，黃雨萱的靈魂穿越到陳韻如身上，重新愛上跟王詮勝外表一樣的李子維；其後李子維撞車昏迷，靈魂進入空難前的王詮勝體內，在多條時間軸上輪流發生的愛情故事，最終以開放式結局收場。

相隔逾3年，原班人馬推出電影版《想見你》，票房成績理想，台灣收逾億台幣，內地剛突破4億人民幣大關。電影既是台劇延續，亦是全新故事，編劇沿用同一角色，發展另一劇情，對於從未收睇劇集的觀眾來說，大可視為新片觀看，燒腦程度不遜於另一台片《消失的情人節》，但論娛樂性則略有不及；如果是劇集粉絲，新片可以喚起集體回憶，尤其當插曲《想見你想見你想見你》、《Someday or One Day》及《Last Dance》響徹戲院之際，不少人已感動到淚流滿面。

電影版《想見你》片長107分鐘，難以容納大量枝節，因此故事沒有空難，也不涉及車禍；柯佳嬿飾演陳韻如與家人的複雜關係悉數刪除，顏毓麟扮演殺人兇手謝芝齊亦消失無蹤。在這個似曾相識的世界觀裏，彷彿只有愛情存在過。劇集結局出現的6歲女孩黃雨萱，成了台劇與電影的重要橋樑，長大後任職珍珠奶茶店，最後跟李子維相認，實踐了彼此的承諾。

獻給台劇粉絲的情書

新片由李子維邂逅黃雨萱說起，兩人同居後過着幸福生活，由於黃的外表跟莫俊傑心目中「女神」陳韻如幾乎一模一樣，於是介紹給莫認識，令他嘖嘖稱奇。其後發生種種意外，黃雨萱與李子維的靈魂先後穿越到陳韻如和王詮勝體內，中間加插黃雨萱到上海出差期間，認識了上司楊皓（金世佳飾），原來他就是陳韻如的丈夫，陳懷孕期間失足墮地，不單流產更變成植物人。楊皓從妻子日記發現，她曾透過伍伯主唱《Last Dance》的錄音帶，可以穿越時空，於是讓她戴上耳機，且看奇蹟會否再次出現。

電影結局跟劇集迥然不同，在此不贅，正如導演所說，新片就像寫給台劇粉絲的情書，補完了一些遺憾，同時表達「愛情可以超越時空」的主旨，觀眾看罷應該心滿意足。柯佳嬿、許光漢和施柏宇在劇中飾演學生，雖然外表沒違和，總不及電影講述他們已投身社會，無論角色年紀抑或氣質都更貼近現實，令人看得舒服，算是為新片加分。

上映日期：2月9日