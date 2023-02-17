ERROR擔正電影 阿Dee被兄弟擺上枱 193趁機邀MIRROR客串「好過觀音借庫」

【明報專訊】男團ERROR首次擔正電影《陰目偵信》昨日舉行開鏡禮，4子聯同周家怡、譚旻萱及郭思等出席，電影公司老闆楊受成到場支持。何啟華（阿Dee）被3名兄弟擺上枱，若該片有4500萬票房，阿Dee要除埋底褲慶祝。阿Dee稱經過《毒舌大狀》找數教訓，決定不再有任何回應，但如果票房過億，會在不同時段除3名兄弟的褲。有傳MIRROR全員將合演電影，阿Dee指跟他們不同界別，無需比較，最重要香港電影多產量。郭嘉駿（193）趁機邀MIRROR客串，說不定有2億票房，好過觀音借庫。

記者：陳釗

ERROR成員阿Dee參演電影《毒舌大狀》票房衝破9000萬，隊友保錡指對方就快成為1億票房男配角，今次演出《陰目偵信》至少要孭一半4500萬，若票房有此成績，慶功時會夾住阿Dee除褲，「今次不止除褲，還要除衫及除底褲」。問到會否一齊除？193說阿Dee才是主角，他們是配角，最多負責伴舞。梁業（肥仔）笑稱相比阿Dee，他們只是影壇初哥。阿Dee說：「他們3個都是未來的最佳新演員。」他稱4人都是男主角，拍攝時都有大頭和3個角度。193笑說：「那些大頭只是安撫我們。」阿Dee表示經過上次找數的教訓，決定不再有任何回應，但如果票房過億，會在不同時段除3名兄弟的褲。

193怕dry 加婆婆角色演感情戲

問4人片中有何挑戰？肥仔呻他們拍動作戲都有替身，只有他沒有。3子反駁稱吊威也都是親身上陣，還拍到傷痕纍纍，笑肥仔一直熟睡才看不到。193表示最大挑戰可能是患糖尿病，因他為角色設計一些點子，就是不停吃棒棒糖，笑說希望爭取到做代言。193為角色剪了薯嘜髮型，但自稱遮蓋不到他的美貌。談到感情戲，193投訴3名兄弟很happy，唯獨他沒有。肥仔爆193的感情線都有個婆婆。193自爆是他加上去，不想那麼dry。阿Dee被爆有場激吻戲，4子邊說邊忍不住爆笑。

阿Dee：最重要港片多產量

有傳MIRROR全員拍電影，有機會跟他們打對台？阿Dee笑指兩團不同界別，就似足球員與籃球員。有指他將是億元票房男星，他稱不要這樣說，亦覺得無需比較，最重要港片多產量。193趁機邀請MIRROR客串《陰目偵信》，稱說不定有2億票房，好過觀音借庫。

周家怡被肥仔整蠱 郭思食到凸腩

周家怡透露戲中與譚旻萱、郭思是鄰居關係，感情戲方面跟現實生活一樣dry，但開心拍攝時有肥仔不斷𧨾她開心，「肥仔成日花言巧語說很喜歡我，又說我很可愛，不過已習慣了，因之前拍劇集《反起跑線聯盟》，他已是這樣，我叫他不要再整蠱我」。

第二次拍戲的譚旻萱稱今次感覺有點不同，因為是喜劇，片中與阿Dee較多對手戲。可接得住阿Dee爆肚？她笑說：「我認為接到，阿Dee是好前輩、好老師，帶我入戲，跟他合作很舒服，希望也能沾到他的旺氣。」她身形高䠷，跟阿Dee拍對手戲可需低着頭？她說兩人高度差不多，視線差不多。郭思表示角色造型需要穿短褲露腰，拍攝時不敢吃太多，但面對ERROR粉絲的應援食物難忍口，有日保錡還笑她凸腩，幸好有保持做運動。