失望無歌入圍《十大中文金曲》 林家謙：很難要所有平台喜歡我

【明報專訊】林家謙早前在多個頒獎禮獲獎無數，但在香港電台5月6日舉辦的《十大中文金曲》未有歌曲入圍，無緣躋身投選名單。林家謙昨午到中環出席品牌活動，吸引過百粉絲到場支持。對於無份角逐《十大中文金曲》獎項，他承認有少少失望，認為每個台有不同取向，尊重選舉機制，很難要所有平台都喜歡他，可能有人替他不值，但他接受結果。

記者：柯美

攝影：劉永銳

港台《十大中文金曲》將於5月6日假紅館舉行，早前公布6個獎項入圍名單及在網上展開公眾投票，林家謙榜上無名。《十大中文金曲》總監李錦明在記者會回應，解釋是根據選舉機制，曾上過中文歌曲龍虎榜3甲的歌手和歌曲，都會入候選名單。

林家謙昨日被問及此事，他承認未能入圍角逐港台獎項有少許失望，但覺得問題不大，並稱每個台都有自己的取向，尊重每個台的選舉機制。提到他在商台《叱咤》頒獎禮獲多個獎成大贏家，但他的歌曲未上過中文歌曲龍虎榜3甲而不符合選舉資格，會否受傷害？林家謙說：「不會，很難要所有平台都喜歡我，這樣有少少霸道，最重要互相尊重。可能有人會替我不值，覺得不公平，但我ok。」

粉絲追歌債

目前世界各地陸續通關，他可有旅行計劃？林家謙說：「可能去日本或台灣短途旅行，去年10月我在歐洲出席完時裝展後，留在當地休息了1個月，再放長假會有罪惡感，未來有很多工作計劃，又要寫歌，上次出歌已是去年8月，歌迷好似追數佬咁追我出歌。」歌迷有沒有追他開演唱會Part 2？他說：「他們想，我覺得應點到即止，不想再消費多一次，令個騷失去新鮮感，寧願開全新的演唱會。」

林家謙透露下星期推出新歌，是一首快歌，MV在製作中。至於會否在MV中邊跳邊唱，他大賣關子拒透露，並說：「去年舉行演唱會後一直休息，躺平了很久，但也有得着，可以自我反省及想未來工作方向。」

伙陳蕾Dear Jane演慈善騷

工作不斷的林家謙，將於4月1及2日與陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane及MC $oHo & KidNey演出在九展舉行的《LOUD ON AIR慈善演唱會2023》，為成立逾半世紀的非牟利機構「鄰舍輔導會」籌款，是次演唱會門票收益，主辦將扣除成本後全數捐贈「鄰舍輔導會」，資助該會社企、長者服務及康復服務。

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