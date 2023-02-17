任澳洲華姐評判被問準則 陳展鵬：身材似太太獲高分

【明報專訊】陳展鵬日前到悉尼擔任《澳洲華裔小姐競選總決賽》評判及表演嘉賓，安德尊任大會司儀。一眾佳麗經過地區賽多輪選拔和決賽多個環節的角逐，悉尼的喬西美莎囊括冠軍及最上鏡小姐，亞軍及季軍分別由珀斯的周欣怡和悉尼的孫曉昱獲得，由決賽佳麗互相投票選出的友誼小姐，落在墨爾本的尹蕊身上。

陳展鵬在泳裝環節前，被問評分標準是什麼，他笑說：「這個問題太難回答，因為太太（單文柔）在場。身為專業評審，泳裝當然好吸引眼球，如果身形好似我太太，就會畀好高分喇。」引得全場觀眾大笑拍掌。

安德尊分飾兩角搞笑

泳裝環節期間，安德尊以彩虹顏色相關的刁鑽題目考驗佳麗急才，面對高難度問題，一眾佳麗均表現機智，淡定應對。宣布5強後，最後競選環節是演戲比併，各佳麗要扮演無綫最佳劇集《下流上車族》的車蔓蔓和Emma婆婆，與一人分飾媽咪及車志明的安德尊較量，贏得觀眾掌聲和笑聲。陳展鵬說：「今次比賽我最欣賞是大王（安德尊）同佳麗的演戲比併，好好睇，好好笑。至於賽果，三甲是我預期，今屆佳麗表現比我想像中更優秀，到時回香港角逐國際中華小姐都一定得。」

喬西美莎奪冠後表示得獎一刻是人生最開心，恍如夢想成真，「整個比賽過程最困難是減肥，會繼續努力，以最好狀態代表澳洲參加國際中華小姐」。

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