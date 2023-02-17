侄兒拍片揭多宗罪 aespa新碟受干預被迫延期 SM娛樂李秀滿被指空殼公司逃稅

【明報專訊】旗下有少女時代、東方神起等藝人的韓國SM娛樂公司最近出現股權變動。創辦人李秀滿的侄兒兼SM娛樂董事李成秀昨日拍片，力數李秀滿在海外成立空殼公司逃稅、計劃在大麻合法化的地方興建賭場，並干預音樂創作，導致aespa延期出碟等。副社長趙炳奎表示可追究李成秀誹謗，但遭李秀滿阻止。

文：蘇珮欣

SM娛樂董事李成秀，是SM娛樂創辦人李秀滿的侄子，上月單方面宣布李秀滿卸任總製作人職務，並宣布與Kakao娛樂達成協議，後者收購SM娛樂9.05%股份，成為第二大股東。李秀滿隨即公開表示此舉屬違法，其後防彈少年團所屬事務所HYBE從李秀滿手中，以4228億韓圜（約25.8億港元）購入14.8%股份，躍升為SM娛樂最大股東。據報HYBE正洽商小股東增持股權，目標是取得SM娛樂經營權。

SM娛樂股權內訌愈演愈烈，李成秀昨日在YouTube上傳片段，力陳李秀滿多項「罪行」。李成秀表示，李秀滿透過在香港成立空殼公司CT Planning Limited（簡稱CTP）逃稅，CTP收取SM娛樂藝人6%的海外收益；又指李秀滿利用SM娛樂推廣種樹及「音樂城」等計劃，稱李秀滿在海外大麻合法化的地方購入地皮，準備興建賭場。

李成秀又透露，SM娛樂旗下女團aespa原定本月20日推出新碟，因李秀滿要求在主打歌加入「種樹」內容，員工以脫離aespa形象為由反對，才令新碟延期推出。

李成秀亦指摘新入股的HYBE，聲稱尊重SM娛樂傳統，卻允許李秀滿負責海外製作，使公司無法脫離李秀滿「魔掌」。HYBE昨日發聲明強調與李秀滿的協議是3年內不得在韓國參與娛樂業務，但可在海外進行與SM娛樂無關的業務，並表示不清楚CTP與SM娛樂之間的合約，HYBE只是根據股票買賣合約交易。

李秀滿的親信兼SM娛樂副社長趙炳奎表示，可以追究李成秀誹謗的法律責任，但遭李秀滿阻止，稱自小看着李成秀長大，在SM娛樂亦共事多年，指侄兒本性善良，現在讓他感到心痛。