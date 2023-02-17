【開箱】《安眠書店4》 順應結局分開播潮流 變態殺手棋逢敵手

【明報專訊】不知從何時開始，部分串流平台劇集再不是把完整一季上架，而是要分開上下兩部分推出，而且相隔1至3個月不等，例如Netflix《怪奇物語4》與韓劇《黑暗榮耀》，還有Disney+《賭命為王》和Prime Video的《Island》，均有此「吊癮」安排。最新一齣是《安眠書店》（You）第4季，上半部5集本月9日首播，短短4天累計9207萬觀看小時，成為上周Netflix英語節目收視冠軍；不過下半部最後5集要等到下月9日才上架，這種相隔一個月播結局的市場策略，真的能催谷收視？或可另文再談。

男主角遷居倫敦再捲命案

《安眠書店》不知是否遵從物以類聚人以群分的定律，所以主角Joe除了是跟蹤狂，還為愛癡迷，吸引同樣是殺人狂的Love，兩人結為夫婦，誕下兒子Henry。上季尾聲，Joe殺了Love後，放火燒屋，把所有罪名嫁禍到她身上，並假裝自殺，把兒子交給同事照顧，然後獨自飛到巴黎尋找最新癡戀目標Marienne。

第4季開首，Joe換了新身分Jonathan，遷居倫敦，在大學任教。Jonathan同事Malcolm的同居女友Kate遇劫，他出手幫忙，Malcolm因此邀請他參與貴族與精英雲集的派對，並認識了準備參選市長的作家Rhys、Kate的貴族名媛閨密Phoebe、來自美國的富二代Adam等富家子弟。不過Jonathan當晚喝至酩酊大醉，並模模糊糊的被送回家。醒來發現Malcolm死在他的桌子上，胸口插有利刀。Jonathan是天生殺人狂，不肯定Malcolm之死是否與自己有關，但來到倫敦生活，使用虛假身分，所以一定不能捲入任何命案及麻煩；經驗豐富的他遂冷靜地把Malcolm的屍體運到屠宰場分屍，再把殘肢分批丟掉。其間Jonathan與Kate變得愈來愈親密，Jonathan卻不時收到不明短訊，似乎清楚其真實身分。

死者「復生」 現身預告片

Jonathan遷居倫敦，主要想找Marienne；他確實從街頭畫家的線索中，追蹤到已改頭換面的Marienne下落，可看到對方的驚恐神情後，Jonathan決定讓她離開，打算當倫敦是度假地點，讓自己休息一會，從沒想過自己會成為另一變態殺手的獵物。雖然今季有他跟Kate的感情線，後者亦捲入另一宗命案，但到底她也是殺人狂，還是躲在背後的變態殺手暗中設局，他的真實目的又是什麽？為免打擾觀衆追看意欲，在此不贅。其實上半部尾聲已揭曉草根出身、一心從政的Rhys是幕後黑手，但為什麽會盯上Jonathan？大概要待下半部分才會揭盅。

《安眠書店》監製兼編劇莎拉甘保（Sera Gamble）拍過《狙魔人》等劇集，曾表示第4季下半部將會描述Jonathan與Rhys的關係。下半部的預告片段中，Rhys說需要像Jonathan這樣能分享心事的朋友。上季已死去的Love亦在預告片出現，還閱讀Rhys的著作，到底這個角色未死，還是出現在Jonathan的回憶或幻想裏？多等3個星期待下半部上架將有答案。

暫未知《安眠書店》會否開拍第5季，第4季在爛番茄評論網站有近九成好評。不過扮演Joe/Jonathan的《花邊教主》潘百加利（Penn Badgley），由青靚白淨變成頭髮凌亂滿臉鬍鬚，或許這種頹廢，才突顯他在Rhys面前是弱者？像預告片其自白「我不是冷血變態佬」？