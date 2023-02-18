柏林影展開幕 烏克蘭總統：沉默中立如同助紂為虐 杜琪峯：爭取自由 應支持電影代發聲

兩屆金像影帝辛潘（下圖）介紹澤連斯基（上圖）出場，後者表示電影也許不能改變世界，但它能啓發人去改變世界。（Getty Images）

【明報專訊】第73屆柏林影展本月16日掀開序幕；歐洲三大影展中，柏林被指最政治化，前晚開幕禮至少有3場示威發生；大會邀請烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelensky）透過視像致辭，談及遭俄羅斯入侵，他表示藝術文化界必須反抗邪惡，保持沉默如同助紂為虐。今年主競賽單元的評審之一杜琪峯，在開幕禮前的記者會亦提到當遇到極權，電影首當其衝被針對，他以廣東話發言，原說「我覺得香港」及後改稱「全球爭取自由嘅國家同人民都要支持電影，因為佢會代你發聲」。

《史賓沙》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）擔任主競賽單元評審主席，帶領4女2男組成的評審團，包括《柏德遜》伊朗女星Golshifteh Farahani、《春宮野史大批鬥》羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）、《Alcarras》西班牙女導演Carla Simon、《Western》德國女導演Valeska Grisebach及《巴比倫：星聲追夢荷里活》美國選角指導Francine Maisler。三奪香港電影金像獎最佳導演的杜琪峯，繼張曼玉後，成為另一名香港電影人先後出任柏林、康城及威尼斯等三大歐洲影展的主競賽評審。

以廣東話發言 傳譯員英語複述

一眾評審在開幕禮前會見傳媒；有記者問他們看過哪些電影最印象深刻，杜琪峯自言說廣東話較容易回答問題，遂以粵語發言，再由身旁的傳譯員以英語複述。杜琪峯表示現在的電影質素下降，全球皆然，他稱所看的電影世界好像漸漸消失，不再如從前，「我希望呢樣嘢只係暫時，可能我講嘢好大膽，但呢樣係我真心嘅說話」。其後有記者問電影為何如此重要，杜琪峯再度以廣東話表示，電影永遠在前鋒位置，「如果有極權時，人民失去自由時，電影通常首當其衝，好多地方都會係咁，一定係停咗你嘅文化。電影文化係直接入觀眾入面，所以獨裁者通常對付嘅，一定係電影。我覺得香港……no, sorry……我覺得全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲」。

其後杜琪峯再次發言，稱電影不能以錢衡量，「我拍過幾部電影唔多過兩百萬，而我覺得拍得好開心同舒服。我諗電影最重要都係講passion同vision，如果無咗passion同vision，咁所有藝術家都做唔到自己應該做嘅事；就算畀一百億你，你無就係無，你有就係有」。

辛潘將放映澤連斯基紀錄片

兩屆奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）驚喜現身開幕禮，除稍後會宣傳執導有關烏克蘭總統澤連斯基的紀錄片《Superpower》外，亦負責介紹澤連斯基透過視像登場。喜劇演員出身的澤連斯基過去1年不時隔空穿梭各大影展為國家發聲，他前晚把俄羅斯入侵烏克蘭與柏林圍牆相提並論，呼籲文化藝術界及電影人在自由與暴政的戰鬥之間選邊站。澤連斯基指出，藝術可以選擇選邊站或維持中立及沉默，但選擇後者如同助紂為虐。他的發言獲得全場鼓掌。

辛潘表示《Superpower》原意是記錄澤連斯基從演員到總統的過程，但當俄羅斯侵略烏克蘭，拍攝計劃徹底改變，並稱烏國人民的意志會戰勝一切。據美媒報道，開幕禮吸引德國近半內閣到場，除了副總理哈貝克 （Robert Habeck），還有農業部、文化部的部長，以及柏林市長吉費（Franziska Giffey）等。會場外則有幾場示威，包括當地的士業界抗議大會選擇Uber為贊助及合作伙伴、關注氣候變化的組織用膠水黏手在紅地氈，並靜坐抗議；亦有身穿寫有「女性、生命、自由」口號的女演員聲援伊朗女性的人權運動。來自伊朗的評審之一Golshifteh Farahani稱「女性、生命、自由」不止是抗議，而是革命，「這政權說謊……伊朗的監獄滿載無辜者，我們需要與伊朗人站在歷史正確的一方，政權將會倒下」。

安妮形容烏國總統時代英雄

今年柏林開幕電影是《李太的秘密生活》莉碧嘉米勒（Rebecca Miller）執導新片《She Came to Me》，由《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《蜘蛛俠：強勢回歸》瑪麗莎圖美（Marisa Tomei）主演。故事講述彼得扮演創作陷入瓶頸的作曲家，曾是治療師的妻子安妮鼓勵他出外尋找靈感，怎料彼得跟瑪麗莎飾演的拖船船長出軌。彼得的創作生涯回春，婚姻生活卻陷入危機。安妮夏菲維等演員在傳媒試片會後告訴記者，該片能在有澤連斯基致辭的開幕禮上放映，感到十分榮幸，安妮更形容澤連斯基是「我們這個時代的英雄」，感謝大會給大家機會把烏克蘭的信息放大，稱全球也期盼和平。