【開箱】《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》 MCU第5階段頭炮 奸角「康」登場

【明報專訊】《蟻俠》系列第3集《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)作為Marvel電影宇宙(MCU)第5階段頭炮,主要作用在於介紹《戀偽鎮驚逃》男星祖拿芬美佐斯(Jonathan Majors)飾演的奸角「征服者康」登場,為兩年後上映的重頭戲《復仇者聯盟5:康之王朝》(Avengers: The Kang Dynasty)鋪墊,他亦不負眾望,演來霸氣又狡猾,跟蟻俠和黃蜂女激戰連場,然而外國影評人不受落,截稿前爛番茄影評網站該片只得51分,令不少人跌眼鏡。

超級英雄界小人物

去年底Marvel推出《黑豹2:瓦干達萬歲》口碑兩極,《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》肩負力挽狂瀾的重任,電影格局亦因此變得龐大。問題是保羅路德(Paul Rudd)飾演「蟻俠」史葛凌明明是個超級英雄界的小人物,個性隨意亦沒有做大事的決心,就算街坊把他跟「蜘蛛俠」混淆也不會動怒,偏偏今集要他拯救量子領域國民於水深火熱間,還得對付MCU第5階段Final Boss征服者康,是否有點強人所難?

新片繼續由《蟻俠》系列導演比頓烈特(Peyton Reed)操刀,風格維持一貫輕鬆幽默,影像卻偏向《奇異博士》的超自然奇幻路線,再加上《星球大戰》雜牌革命軍反抗暗黑宇宙大王的故事大綱,構成MCU鮮見的獨特色彩。故事由《復仇者聯盟4:終局之戰》完結後說起,「蟻俠」史葛凌對於有份參與拯救世界一事,仍然覺得不可思議,暗地裏難免飄飄然,畢竟對於一個出身寒微的小偷來說,能與富可敵國的鐵甲奇俠、法力無邊的奇異博士,甚至名震聖域界的雷神等平起平坐,足夠他為自己著書立說,並在伊雲芝蓮莉莉(Evangeline Lilly)飾演的妻子可兒芳婷兼「黃蜂女」,以及女兒「琪詩」嘉芙蓮紐頓(Kathryn Newton)面前炫耀一番。

遭舊相好出賣

在史葛被困量子領域的數年間,天資聰敏的琪詩已跟母親可兒,以及祖父「皮漢克博士」兼第一代蟻俠米高德格拉斯(Michael Douglas)共同研究與量子領域通訊的方法,現已取得一定成果,史葛對於女兒青出於藍深感欣慰,祖母珍納芳婷兼初代黃蜂女米雪菲花(Michelle Pfeiffer)卻大為震驚,要求他們停止測試,但已遲了一步,通訊機器打開,一家五口迅即被捲入量子領域,珍納被迫再次面對人生最大污點:間接成為征服者康同黨,並害死無數量子領域國民的事實。

珍納亦曾被困量子領域,而且時間長達30年,其間遇上遭同伴放逐的康,後者巧言令色,騙取她的信任,協助康修補損壞的能源模組,幾乎讓他逃離量子領域,再次展開征服多元宇宙的陰謀。幸珍納及時覺醒,破壞模組並把康囚禁於此,自己則趁機逃脫,二人從此結下仇怨。如今珍納重臨量子領域,為了尋找失散家人,唯有向標梅利(Bill Murray)客串的舊相好求助,卻遭後者出賣,只好殺出重圍。(明日再續)

上映日期:2月15日