【開箱】《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》 MCU第5階段頭炮 奸角「康」登場

【明報專訊】《蟻俠》系列第3集《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）作為Marvel電影宇宙（MCU）第5階段頭炮，主要作用在於介紹《戀偽鎮驚逃》男星祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）飾演的奸角「征服者康」登場，為兩年後上映的重頭戲《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）鋪墊，他亦不負眾望，演來霸氣又狡猾，跟蟻俠和黃蜂女激戰連場，然而外國影評人不受落，截稿前爛番茄影評網站該片只得51分，令不少人跌眼鏡。

超級英雄界小人物

去年底Marvel推出《黑豹2：瓦干達萬歲》口碑兩極，《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》肩負力挽狂瀾的重任，電影格局亦因此變得龐大。問題是保羅路德（Paul Rudd）飾演「蟻俠」史葛凌明明是個超級英雄界的小人物，個性隨意亦沒有做大事的決心，就算街坊把他跟「蜘蛛俠」混淆也不會動怒，偏偏今集要他拯救量子領域國民於水深火熱間，還得對付MCU第5階段Final Boss征服者康，是否有點強人所難？

新片繼續由《蟻俠》系列導演比頓烈特（Peyton Reed）操刀，風格維持一貫輕鬆幽默，影像卻偏向《奇異博士》的超自然奇幻路線，再加上《星球大戰》雜牌革命軍反抗暗黑宇宙大王的故事大綱，構成MCU鮮見的獨特色彩。故事由《復仇者聯盟4：終局之戰》完結後說起，「蟻俠」史葛凌對於有份參與拯救世界一事，仍然覺得不可思議，暗地裏難免飄飄然，畢竟對於一個出身寒微的小偷來說，能與富可敵國的鐵甲奇俠、法力無邊的奇異博士，甚至名震聖域界的雷神等平起平坐，足夠他為自己著書立說，並在伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly）飾演的妻子可兒芳婷兼「黃蜂女」，以及女兒「琪詩」嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）面前炫耀一番。

遭舊相好出賣

在史葛被困量子領域的數年間，天資聰敏的琪詩已跟母親可兒，以及祖父「皮漢克博士」兼第一代蟻俠米高德格拉斯（Michael Douglas）共同研究與量子領域通訊的方法，現已取得一定成果，史葛對於女兒青出於藍深感欣慰，祖母珍納芳婷兼初代黃蜂女米雪菲花（Michelle Pfeiffer）卻大為震驚，要求他們停止測試，但已遲了一步，通訊機器打開，一家五口迅即被捲入量子領域，珍納被迫再次面對人生最大污點：間接成為征服者康同黨，並害死無數量子領域國民的事實。

珍納亦曾被困量子領域，而且時間長達30年，其間遇上遭同伴放逐的康，後者巧言令色，騙取她的信任，協助康修補損壞的能源模組，幾乎讓他逃離量子領域，再次展開征服多元宇宙的陰謀。幸珍納及時覺醒，破壞模組並把康囚禁於此，自己則趁機逃脫，二人從此結下仇怨。如今珍納重臨量子領域，為了尋找失散家人，唯有向標梅利（Bill Murray）客串的舊相好求助，卻遭後者出賣，只好殺出重圍。（明日再續）

上映日期：2月15日