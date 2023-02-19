梁詠琪演唱會邀「阿仔」任嘉賓 呂爵安再踏紅館︰少少緊張但享受

【明報專訊】梁詠琪一連3場《時間遇上我們演唱會》前晚在紅館開鑼，請來張敬軒及電影《闔家辣》飾演其兒子的MIRROR成員呂爵安擔任嘉賓，呂爵安自去年7月MIRROR演唱會事故後再踏紅館舞台，稱有少少緊張但享受。梁詠琪以「媽咪」身分笑稱緊張「阿仔」的終身大事，嚇到呂爵安口窒窒，原來是問何時在紅館開個人演唱會。張敬軒讚梁詠琪留長髮靚過王祖賢。

梁詠琪（Gigi）首場演唱會獲老公Sergio、女兒Sofia撐場外，還吸引大批圈中好友到場睇騷，包括許冠傑、蔡卓妍、許茹芸及關心妍等。李心潔、楊采妮、劉德華、謝霆鋒、成龍、郭富城及古巨基等送上花籃賀演出成功。

Gigi以《花火》、《某年仲夏》為演唱會揭開序幕，之後自彈自唱《今夜沒有風》。呂爵安（Edan）與張敬軒（軒仔）擔任嘉賓，Edan穿黑皮褸、黑褲現身，跟身穿白裙的Gigi合唱《Loverse》。Gigi以「我個仔」介紹Edan出場。Edan說：「Hello媽咪，我很開心，媽咪開紅館演唱會，恭喜。」Gigi表示因合演《闔家辣》以母子相稱，其實似他家姐多點。Edan認同說：「曾擔心Gigi不似我媽咪。」

Gigi緊張「阿仔」終身大事

Gigi笑說：「作為Edan媽咪，最緊張阿仔的終身大事，知你有很多選擇，我幫你揀個。」Edan口窒窒不知Gigi說什麼。Gigi解釋是講他人生第一個紅館演唱會：「幾時開先？」Edan稱《闔家辣》是他首部演出電影，跟很多前輩合作超緊張，但這個漂亮姐姐Gigi很友善，主動跟他說話。Gigi笑說：「梗係主動喇，你咁靚仔！」Edan續說因「媽咪」很高，所以要出動秘密武器，隨即提起腳騷厚底鞋，場面搞笑，接着兩人合唱《高妹/高妹正傳》，Edan拖實「媽咪」行到台邊跟觀眾打招呼。

Edan事後在社交網上載與Gigi的合照，留言透露再踏紅館舞台心情，他說︰「好開心！多謝『媽媽』梁詠琪邀請，多謝你同我分享呢個舞台，有少少緊張但亦都好享受。我想講呢個媽媽真係又靚又高又溫柔又善良又好人！今日仲要被佢嘅歌聲、佢嘅表演震撼了，真係好犀利，同片場嘅Gigi完全兩個人！really good show﹗仲有兩日，繼續加油！」

軒仔讚長髮Look靚過王祖賢

Gigi換上性感低胸、高衩晚裝唱《他喜歡的是你》時，軒仔出場，全場觀眾興奮喝彩。Gigi笑言這樣見面很高貴，其他人通常約在卡拉OK見面，他們就約在紅館。軒仔說：「站在Gigi身邊，我矮了半個頭，任何正常身高的男仔，站在她身邊都沒自信。」他透露讀中五時最喜歡看Gigi演出電影《初戀無限Touch》，又問Gigi為何演出電影《賭神3之少年賭神》後沒再留長髮，大讚Gigi戲中靚過王祖賢，百看不厭。Gigi說：「你好似我老公，常問我可否留長髮，我答應他，有生之年再留一次，我都為你留一次。」軒仔又大讚Gigi凍齡。Gigi笑稱別再笠高帽，兩人拖手合唱《櫻花樹下》。

「遇過每個人 無論好壞都值得」

尾聲時，Gigi表示人生來到這階段，要多謝很多人，包括家人，這10年，令她改變很多，變得愈來愈自在，心靈愈來愈強大。她自爆準備演唱會期間曾懷疑自己，老公叫她要相信這個過程，好與否，最重要盡了最大努力。她有感而發說：「我人生已過了一半，過程中帶給我很多智慧、經歷和愛，與每一個人在昨日、今日及明日遇上，無論好與壞，都是值得的。」然後唱《愛自己》結束演唱會。觀眾不肯離場，Gigi再出場encore獻唱《嫌棄》。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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