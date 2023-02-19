告別腹肌 周嘉洛自嘲「六神合一」 龔嘉欣被打中鼻骨：聽到啪啪聲

【明報專訊】陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、江嘉敏、譚凱琪及鄺潔楹昨日到中環街市宣傳無綫劇集《新四十二章》，眾人分組玩遊戲，其中用拉力帶綁住兩人腰部玩「角力戰」；周嘉洛與譚凱琪對戰，前者出蠱惑，輕易將譚凱琪拉埋身勝出。

周嘉洛被指不懂憐香惜玉，他笑說：「想突顯她輕盈的長處。」譚凱琪表示得95磅，較生小孩前還輕數磅，現在做健身增肌，有提議向周嘉洛請教，周嘉洛稱試過有6嚿腹肌，但只維持一年，現在「六神合一」，因不是走騷肌路線，所以無再操肌。他透露《痞子殿下2》將於3月開拍，「不知為何總是夏天拍古裝戲，冬天拍夏天戲，但沒所謂，大家開心便可」。

龔嘉欣自爆劇中拍一場打戲時，被打中鼻骨，「聽到啪啪兩聲及流鼻血，很驚即照鏡，最擔心影響拍攝進度，收工即去醫院照X光，幸好沒事。（男友有否心痛？）我無男友」。她轉話題指最近與陳豪研究咖啡，因買了部家用咖啡機，大讚陳豪很好，烘了一些咖啡豆給她，又教她拉花。是否因為男友喜歡飲咖啡？她重申無男友，「有機會都想開咖啡店，所以成日煩住陳豪，他做生意好成功，有好多話題」。

陳豪表示劇中雖文戲居多，但十分辛苦，因要演繹幻想的世界、尋寶及感情戲，好似拍了幾部劇般，要很集中。提到與譚凱琪的裸泳戲，他笑說：「我將內褲拉下，營造除掉的效果。（子女有否看該場戲？）屋企不開電視，而且兒童不宜，我捧自己場都是睇手機。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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