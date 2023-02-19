4年前電視城外牆遭噴漆追債 黃庭鋒自爆曾聘私家偵探追查

【明報專訊】34歲黃庭鋒2016年辭去體育教師一職，轉投無綫任體育節目主持，2018年起憑多輯《香港原味道》人氣急升，並拍劇獲力捧，是新一代上位小生之一。他接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，談到2019年被不知名人士，在電視城外牆上噴黑漆追討欠債一事，令他大受打擊。

沒對象調查感徬徨

黃庭鋒指當時收到消息，還以為是拍劇，後來發現是真的遭人噴漆追債，他當時心想：「邊個咁大整蠱！」他那時正拍《香港原味道》，一方面要保持狀態調整心情，一方面又不斷胡思亂想，心情很難捱，跟公司與家人溝通後，選擇報警處理。他說當時真的好嬲，「點解有人要做這事件呢？」他曾用紙寫下那時接觸過的人，然後回想究竟有否得罪過任何人。他更自爆曾聘私家偵探追查事件，但無一個對象可以調查，因私家偵探要有對象才可追查到，令他好徬徨，一直找不到原因，最後警方也調查不到任何原因。父母在那段時間因擔心他的人身安全，每晚到家樓下等他下班。他說：「好嬲！好無辜！又會好擔心公司點樣睇我，件事都經歷差不多兩個月。」

黃庭鋒入行多年未傳出緋聞，笑言比較低調，目前單身。他不擔心拍拖會影響事業，「除非選了個不適合的人，大家價值觀不同，就會影響情緒，所以價值觀好重要」。

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