無綫籌辦大灣區音樂頒獎禮 《勁歌》兩年一屆 曾志偉：研與時並進節目

曾志偉稱做節目要追得上時代變遷，科技發展好快，要將科技與電視節目構思混合一齊，才可加強觀眾看電視的興趣。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫相隔22年再辦《TVB賽馬日》，昨日於沙田馬場舉行，無綫總經理曾志偉率領數十藝人出席，他表示疫情放寬希望帶歡樂給大眾。無綫與香港電台合辦《香港金曲頒獎典禮》一屆玩完，港台5月復辦《十大中文金曲》，曾志偉透露《勁歌金曲頒獎典禮》將變成兩年一屆，今年先籌辦《大灣區音樂頒獎典禮》，頒獎給香港、內地、東南亞歌手。通訊事務管理局公布5間電視台調查報告，有指無綫節目比較懷舊欠新意，曾志偉表示一直有研發新節目與時並進。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

汪明荃、譚俊彥、高海寧、陳煒、姚子羚、袁偉豪、張寶兒、劉丹、滕麗名、呂慧儀、陳嘉慧、朱晨麗、吳偉豪、應屆港姐林鈺洧與許子萱、《中年好聲音》參賽者等出席昨日在馬場舉行的《TVB賽馬日》。穿紅色長裙的汪明荃擔任第8場「TVB盃」賽事頒獎嘉賓，頒獎盃給勝出的「健康快駒」騎師布文。

最威2000贏1600萬彩金

曾志偉表示疫情措施放寬後，希望帶歡樂給大眾，賽馬活動適合大家聚會見面，邊玩邊做善事。身為馬主的他說名下愛駒走得七七八八，但跟朋友共同有兩三匹馬，會否再買新馬匹看緣分。他透露收到好多朋友提供賽馬資訊，再運用數十年看賽馬經驗揀心水，「只聽貼士好冇癮，要自己做功課，贏到會有滿足感」。他笑言最威水一次，是四五年前花2000元落注贏逾1600萬彩金，自此大家追問他的心得，志偉說：「贏完一次，之後成年冇贏，其實我買馬好渣，輸多過贏。」他讚老友陳百祥買馬技高一籌，而且樂意分享貼士。

構思將科技與節目混合

通訊事務管理局公布5間電視台調查報告，有指無綫比較懷舊欠新意，節目適合中年人士觀看，會否製作有趣節目吸引年輕人？志偉說：「一定有，公司分幾個部門，以我們的觀眾群為原則，家庭觀眾比較多，好似《獎門人》雖然做了20多年，都是老少咸宜，會研發新節目，一定要與時並進。開關後我周圍飛，去內地跟不同電視台研究合作，大家都覺得現在做節目要追上時代變遷，科技發展好快，要將科技與電視節目構思混合一齊，才可提升觀眾看電視興趣，我們一直關注。」

港台5月復辦《十大中文金曲》，無綫《勁歌金曲頒獎典禮》何時舉行？志偉表示：「《勁歌金曲》頒獎禮變兩年一屆，今年會籌備《大灣區音樂頒獎典禮》，歡迎香港與內地歌手參與，個榜會聯同所有機構一齊計票，再頒畀中、港、東南亞歌手，8月、9月或年底舉行，要睇情况。」

高海寧盼刀仔鋸大樹

陳煒（煒哥）表示交1000元給可靠人士幫手落注，期望有斬獲，「我試過亂點三重彩，用100元贏過幾千元」。高海寧不懂賽馬，但自覺有運，決定用30元落注，希望刀仔鋸大樹，「我試過上遊戲節目，一手拿到91張紙幣，贏到91,000元獎金獎品」。煒哥透露情人節收到老公送大束花表愛意，露出甜蜜笑容說：「我的付出都好大，平時煮好多美食給他，美食要時間和心機做。」高海寧自爆情人節也收到花，「本來去花店買幾朵花給自己，女店長竟然主動送一束花給我，好開心」。找個男朋友送花？她笑說：「急不來，我好努力㗎啦。」

陳嘉慧首入馬場 性感搶鏡

應屆港姐冠軍林鈺洧、許子萱與梁超怡之前到過馬場工作，許子萱與梁超怡落注有斬獲，林鈺洧則輸錢，自嘲無橫財命，感受現場氣氛才玩一下。許子萱表今次的落注策略，是問陳百祥貼士；林鈺洧表示為支持公司的賽事，用100元落注，希望贏錢。

穿性感長裙亮相的陳嘉慧十分搶鏡，表示首次到馬場見識，悉心打扮尊重場合。她自問無橫財命，但聽說第一次入馬場會贏錢，希望成真。她以為賽馬最少落注500元，帶了數千元，得知可買10元後，準備只花數百元買馬。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com