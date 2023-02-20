與前夫保持朋友關係 江美儀拒復合想歎「新嘢」

【明報專訊】視后江美儀昨日出席《TVB賽馬日》，表示獲獎後接了不少商演搵真銀，趁入馬場小賭怡情，希望延續攞獎運贏錢。她下月跟視帝陳山聰合作拍政府宣傳廣告，「我同山聰講，為了跟他合作，今次大酬賓」。她又獲不少慈善團體及學校邀請出席活動及講座，分享演員經歷。無綫有否邀她簽長約？她直認有，稱要再傾，也需為經理人設想，大家曾共患難，不可丟低對方。

江美儀有份演出的電影《易經風雲錄》包場活動，前夫吳君祥偕母親冬嬸捧場，她表示跟前夫關係一直好好，仍是朋友。有否復合機會？她說：「雖然關係好，但我都想歎新嘢，師傅話我60日內有桃花，否則要等到11月，沒有想復合，大家不要抹煞我的機會。（冬嬸與吳君祥有否表示？）無特別，人要向前看，都是做朋友。」

延遲拍劇 陳豪趁機偕妻外遊

經營咖啡店的陳豪與3名員工到場義賣咖啡，他為「無綫電視暨職藝員愛心基金」獻出第一次手冲咖啡籌款，由電視廣播有限公司主席許濤以12888元買下，為基金籌款打響頭炮。陳豪原定3月與譚俊彥合演新劇，現延至6月，趁空檔與太太陳茵媺二人世界外遊，「我要兌現婚姻承諾，維繫夫妻關係」。

譚俊彥首次踏足馬場，發現賽馬場面好震撼。他讚陳豪是冷面笑匠，本身亦喜歡搞笑，期待合作拍喜劇。他下月將與佘詩曼合演新劇《NEWS新聞女王》，透露早前在聚會上見過對方，有傾過合作的事，今次角色好玩，希望有新火花。他又笑言聽到陳豪的愛妻言論，有點擔心被太太問責，「怕問我對她有何承諾」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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