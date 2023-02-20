紓緩拍檔緊張情緒 鄭秀文每事問 解陸駿光疑慮

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）與陸駿光在電影《流水落花》飾演夫妻，陸駿光透露20年前訓練班畢業出騷，被安排在唱歌的Sammi背後扮樹，估不到20年後可以和Sammi合作拍戲，還飾演夫妻，感覺很神奇。Sammi表示圍讀時一起研究劇本、角色，大家溝通得很好，覺得二人相處一定要舒服，不可以令對方緊張，所以她怎樣演繹都會問陸駿光，「我這樣演，你舒服與否？」陸駿光直認最初都擔心與Sammi合作，但圍讀後一掃而空，「我們不單止傾角色，還傾吃東西，她原來很喜歡吃零食」。

喜向另一半分享生活點滴

現實中Sammi與陸駿光都已婚，有否將現實夫妻相處投放在角色中？陸駿光說：「或多或少都有，會將某些元素放進去，例如在太太面前間中扮小鳥依人，但最終會跟劇本，反而我和小朋友相處，放多了自己的人設，但戲裏戲外我都是大細路。」Sammi覺得角色不似真實的自己，「天美姨姨經歷過大傷痛，所以不笑，亦不喜歡將內心世界表達出來，直至遇到小孩小花，叫媽媽之後，不自覺笑出來。但現實的我會表達自己的情緒、感受，遇見什麼人和事，回家都會與另一半分享」。

Sammi不期待為人母，認為每個人對愛的體會不同，完整人生不一定要有小孩，她已找到自己理想的生活模式，「有另一半又有寵物，我是個絕對需要自由的人，無論精神、肉體上都要好自由，有小朋友的生活不適合我」。她透露20多歲曾想過當媽媽，但不強烈，30歲已沒去想，因很清楚自己的個性想要什麼。

無懼變老 呈最真實一面

Sammi在戲中素顏上陣，她認為身為女演員要誠實面對自己很重要，大銀幕很殘酷，女演員隨歲月流逝，一定看到外貌變遷，但怎樣成為演戲經驗和養分，首先要接受自己，才能在大銀幕上表現最真的一面，「女演員好棹忌個老字，我角色要演到50多歲，要呈現什麼狀態就呈現出來，老就老，有皺紋就有皺紋，不去遮掩，現階段我非常接受自己。是一個里程碑，如果接受不到老去，就不要繼續做。我希望像外國的女演員，演到五六十歲」。Sammi希望大家看完《流水落花》後，可以看到母親的大愛，寄養家庭和小朋友的相處，還有夫婦相處，丈夫有外遇放下和釋懷等。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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