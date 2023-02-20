導演翁子光否認拍《風再起時》為賺錢 郭富城籲勿信負評 撐乃出色港產片

【明報專訊】翁子光執導，兩大影帝梁朝偉與郭富城主演電影《風再起時》製作費逾2億元，在內地票房未如理想及惹負評，導演翁子光日前在社交平台撰寫逾2700字訴心聲，稱因是「合拍片」被判死罪，加上為張婉婷說話而遭杯葛，令他曾懷疑要不要再拍戲，希望大家捧場給予機會。翁子光前日伙郭富城、譚耀文連走7場落力謝票，對於被網民批他為了賺錢拍合拍片，他激動強調是真正想為香港拍一部電影，看到觀眾負評和反應感傷心，他跟郭富城都希望大家用心感受《風再起時》，不要受人影響。

記者：林蘊兒

《風再起時》本月17日在港正式上映，截至前日（18日）收300萬。翁子光前日與男主角郭富城（城城）、譚耀文連走7場到九龍及新界的戲院謝票，跟觀眾分享拍攝感受。《明報》到圓方近下午5時場次，座位接近爆滿。電影放映後，戴上眼鏡打扮優閒的城城甫出場，全場觀眾拍掌歡呼，他揮手微笑回應。

重溫香港情懷 探討人性

翁子光透露當年跟城城合作拍《踏血尋梅》時，已構思要拍一部不含打打殺殺和商業元素，想表達香港情懷題材的電影，帶觀眾重溫香港過去幾十年經歷過的某些大事件，希望觀眾看後有些想法，是他拍《風再起時》的原意。城城認同說：「以往已有好多人拍過四大探長題材的電影，這部片沒有飛機大炮，是寫情的，道出很多人性問題，談人與人之間的情，我覺得是另一種層次，只要有一個鏡頭、一個說話觸動到大家，我覺得已經是成功。」

譚耀文形容他的角色有點陰險衰格，欣賞劇本寫得好，對手又出色，最難忘跟城城打麻將的一場戲，被狠摑了一巴。他強調台前幕後為拍齣好戲，付出很多心機和汗水，盼大家認同及入場買飛支持。譚耀文與城城戲中是好拍檔，戲外是好朋友，謝票時兩人開心擁抱。

為角色增磅 晚晚打邊爐

舞技了得的城城透露，為應付片中一場踢躂舞，拍攝前特別找老師補習，自爆1994年在演唱會表演過後，至今多年來都未試過再跳。他透露吸食鴉片戲分，靠兒時聽父親講述爺爺及太爺食鴉片的事再加幻想。有觀眾表示最意想不到是驚見向來身形甚弗的城城現出大肚腩，城城摸一摸肚笑說：「大肚腩是真的，沒有加特技效果。當你連續一星期，晚晚打邊爐當消夜，然後即刻睡覺，拍攝前灌一公升水落肚，就可以有此效果，但拍完後我要狂去廁所。」

城城憶起《風再起時》開機拍攝的第一天，剛巧撞正女兒出世，如今她已5歲，他對這套戲的記憶特別深。他說電影以浪漫手法拍攝，與其心態相呼應，「每個人的人生最終追求的，還是家庭、愛情，方能承傳並發展自己的夢想。《風再起時》是買少見少的港產片，是真正屬於香港和香港人的電影」。有觀眾讚許冠文的對白精警演得好，又驚訝第一次聽到城城和梁朝偉在電影入面講粗口。

拍廣告比《風》片酬勞更多

翁子光表示《風再起時》比當年拍《踏血尋梅》辛苦和困難10倍，對於有網民批評他為了賺錢拍合拍片，他略帶激動說：「我拍兩個廣告的酬勞，一定多過拍這部經歷長達6年時間的導演工作，我拍這部戲不是為賺錢，是真正想為香港拍一部電影。看到觀眾的負評和反應，感到好傷心，有考慮究竟應不應該繼續做導演。無論大家喜歡與否，都好希望大家用心去看同感受，到底我想表達什麼。」

翁子光表示如果要放映導演或加長版，需要通過審查和一些限制，現在放映的「濃縮版」，他也很滿意。城城力撐翁子光，「我知網絡上有很多網騙或者打手，可能他們感不喜歡就留下負評。真的希望大家自己用心看，不要受人影響，要知道我們真心盡力想拍出一部好作品」。之後他們跟觀眾影大合照後離開。