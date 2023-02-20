告別《燈火闌珊》霓虹燈場景 張艾嘉睇好周漢寧奪新演員獎

【明報專訊】張艾嘉（張姐）、周漢寧前晚聯同導演曾憲寧、監製陳心遙到深水埗，向曾在電影《燈火闌珊》出現的「蝠鼠吊金錢」霓虹燈牌道別。張姐感嘆香港的霓虹招牌買少見少，「很可惜，老闆不開心招牌被強制清拆，其實維修得好是沒有問題。不過數十年前，香港霓虹招牌，如砵蘭街和彌敦道多到有少少危險，霓虹招牌帶給我很多回憶，過年過節，在九龍望過香港，燈飾真的很美，現在用LED得個大，不像霓虹燈人手製作，花很多心思，是藝術品」。

張姐與周漢寧為拍《燈火闌珊》學整霓虹燈，張姐之後沒有再學，反而周漢寧繼續學習，他說：「我整了個心型，但不是送給女友。」張姐笑說：「又話送畀我，口花花的人，無句真。」周漢寧表示會為張姐做一個座枱燈牌，「遲點就會收到」。張姐希望在母親節收到驚喜，但不敢有所求，因為對方的技術有限，並笑說：「簡簡單單，整到個形狀已開心，我只識整個U字。」

盡本分演好戲

說到《燈火闌珊》票房，張姐表示不可以說沒有信心，希望大家去捧場。至於二人憑此片分別提名香港電影金像獎最佳女主角和新演員，張姐替周漢寧開心，睇好對方獲獎，「我有很多朋友睇完優先場，都問我他是誰，讚他演得很好，但沒說我，我幾嬲。（對攞獎可有信心？）我覺得自己做得好是應該，攞獎是運氣，不要問我這問題，已答了幾十年，入圍的都做得很好，未能入圍的都做得好」。

周漢寧抱平常心，因現在做任何事都不能改變什麼，有提名已很開心，交評審決定。張姐表示會盡量出席金像獎頒獎禮，之前她憑《燈火闌珊》奪金馬影后，當晚吃了一頓飯，翌日便回復正常生活；回港後，朋友有跟她吃飯慶祝。

記者：柯美