曾擔心觀眾看不懂《還魂》 李宰旭自認愛哭鬼

【明報專訊】憑韓劇《還魂》人氣急升的李宰旭，前晚在港舉行粉絲見面會前，接受本報訪問，自爆從沒想過《還魂》會大受歡迎，甚至擔心觀眾看不明白，又會每日上網搜尋自己名字，追看粉絲留言。被問到本人跟《還》劇主角是否相似？他說只有一半，自言愛哭的個性跟角色剛好相反。

韓劇《還魂》講述年輕術士與女殺手之間的奇幻愛情故事，李宰旭飾演個性外冷內熱的張家大少爺，他坦言沒想過《還》劇叫好叫座，「收到劇本的時候，感覺似下賭注，因為劇本雖好，但角色難演，擔心觀眾會否看懂故事內容，覺得不會有好成績，但又喜歡它題材新鮮，深信韓國製作公司可以處理得好」。他稱《還》劇兩季合共30集，拍攝時間很長，對身心狀態都是挑戰。

愛《花樣年華》 視梁朝偉為偶像

談到觀眾喜歡主角「張煜」長情，李宰旭自言也長情，但整體來說，他跟角色的相似度只有五六成，「我眼淺，不想當眾落淚，只好強忍淚水，而且性格屬於不吐不快；反觀張煜較內斂，不愛顯露內心想法」。被問到如果懂得「還魂術」，李宰旭最想把靈魂轉移到誰人軀體？他稱對自己身體及人生感滿意，就算不懂還魂術，也能得到自己想要的東西。

工作以外，李宰旭喜歡旅行，若沒時間出國，便會到濟州小休；又謂若有一天假期，他寧願什麼都不做，「留在家中看電影，或者煲劇」。他自爆每日都會上網搜尋自己名字，追看粉絲留言，「雖然有時看到劣評，但也有很多人支持我，印象最深刻是有粉絲留言指我經常皺眉，好想鑽進我的眉心」。李宰旭稱希望將來年紀漸長，可演個性較黑暗的角色；又說自小喜愛華語片《花樣年華》，並視梁朝偉為偶像。

場地提供：南海2號@wwwtc mall

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵