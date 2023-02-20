《奇異女俠玩救宇宙》橫掃導演及美指公會獎

【明報專訊】隨着第95屆奧斯卡頒獎禮下月13日（香港時間）舉行，荷李活各大公會亦陸續派發成績表，導演公會（DGA）及美術指導公會（ADG）前日同搞頒獎禮，《奇異女俠玩救宇宙》成為DGA大贏家，此片導演關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）力壓《法貝曼：造夢大師》史匹堡（Steven Spielberg）、《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）、《伊尼舍林的女妖》馬田麥當奴（Martin McDonagh）及《Tar》托迪菲爾德（Todd Field），贏得最佳電影導演大獎，並從《浪跡天地》史上首名奧斯卡華裔最佳女導演趙婷手上接過獎項。關家永表現尤其興奮，高舉獎牌大叫，又特別鳴謝女主角楊紫瓊「每一格菲林都精彩的演出」。DGA一向是奧斯卡最佳導演獎指標，過去75屆得獎者只有8人未能同時「奪金」，最近一次發生在2020年，《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes）贏得DGA，在奧斯卡卻敗在《上流寄生族》奉俊昊手下。

另一方面，美術指導公會（ADG）同日舉行頒獎禮，結果《巴比倫：星聲追夢荷里活》、《奇異女俠玩救宇宙》、《神探白朗：抽絲剝繭》及《皮諾丘》分別贏得古裝、魔幻、當代及動畫的最佳電影。