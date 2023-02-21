商台DJ梁文禮明讚暗踩 網民狠批「雙面人」 梁詠琪高EQ回應：接受批評

【明報專訊】梁詠琪一連3場紅館演唱會前晚舉行尾場。今次開騷，梁詠琪每場都獲家人及不少圈中人支持，紛紛於社交網讚好，不過商台DJ梁文禮看過頭場後，在Instagram限時動態公開讚好靚，但在facebook私人帳號卻狠批梁詠琪唱功差及衫醜，被網民斥「雙面人」。梁詠琪對此大方回應，稱每個意見都會接受，認為自己有很大進步空間。演唱會出品人陳家倫望事件告一段落。梁文禮昨日在商台開咪向梁詠琪道歉，稱私下寫信向梁詠琪「示愛」。

完成3場紅館演唱會的梁詠琪（Gigi）騷後受訪，對於被梁文禮明讚暗踩，她展示高EQ，「唔緊要！電影上畫都會有好或不好評價，最緊要是我在當中已盡了最大努力，每個意見我都會接受，的而且確我認為自己有很大進步空間，都會不斷力求進步」。網民斥對方是「雙面人」？她說：「其實我無睇，私下也不太認識他，所以不用理會太多，做好自己本分，成個騷我都感受到大家好惜我，這樣已很足夠。（認清一個人？）覺得不是好關我事。」

陳家倫：好或不好由觀眾評論

陳家倫對此事回應道：「他（梁文禮）很出名嗎？是否在時裝和音樂方面好有研究？既然他不是翹楚，就當是一個普通人有自由批評和意見，好或不好由觀眾評論。（不當一回事？）nothing。」

陳家倫表示完騷後會讓Gigi好好休息，外界對演唱會的好評，令整個團隊很振奮，Gigi不斷力求進步，大家亦有目共睹，就讓事情告一段落，大家都放低向前行。

梁文禮開咪為言論道歉

梁文禮昨日透過其主持的電台節目《叱咤樂壇》就事件解釋。節目甫開始，梁文禮就為其批評Gigi的言論道歉，「我仲繼續坐喺直播室，首先祝Gigi演唱會成功，亦都有好多樂迷鍾意呢個演唱會，帶畀佢哋好多時間上面嘅rundown、好多回憶，我同梁詠琪、演唱會團隊及買飛入場嘅觀眾，講聲唔好意思，亦都對唔住」。

梁文禮解釋看完Gigi首場演出，在其社交平台很肉緊地說了很多說話，有少少自己意見，但傳媒就說成「狠批梁詠琪演唱會」，希望大家可以接受他這個回應。他指一個演唱會當然有不同面向，大家如何接收，當然觀眾有自己選取，「我希望可以再以另一個角度，如有機會出DVD，我想再睇一次呢個演唱會。我接收到好多樂迷信息話：『你睇唔到啲乜嘢呀？』可能我座位角度睇唔到，希望可以再次欣賞呢個騷」。他稱沒機會聯絡到Gigi，也沒對方電話或聯絡方法，故透過雲妮傳了很大段文字給Gigi，「希望佢可以接受我嘅道歉啦！我有話畀佢知，點解我咁肉緊表達我對呢個騷意見，希望佢可以消化」。他稱很喜歡Gigi的歌，陪住他很多生活上經歷，很多種種問題，他都很肉緊當中聽到什麼，所以才有這樣的回應。

撰千字文向Gigi「示愛」

梁文禮又形容該千字文是想向Gigi「示愛」，「我真係支持Gigi，希望佢完騷後，或者透過雲妮，可以一齊傾偈見面，我都無話要同佢樹敵。佢有6呎高，佢大量應該比一般人多，希望Gigi好好放假」。他提到商台座右銘「話到口中留幾句，理從是處讓三分」，說每日返商台做節目或講任何意見，都要好好思量這對聯，才作出下一步。

尾場嘉賓鄭秀文：我們互相扶持

至於Gigi演唱會尾場，邀得天后鄭秀文（Sammi）任表演嘉賓。兩人合唱《蕩失》及《我們都是這樣長大的》，Gigi大讚Sammi做任何事都很認真，當嘉賓也認真地穿了對5吋高跟鞋。Sammi笑道：「如果我穿波鞋，矮你3個頭！」Gigi指入行前已常聽對方的歌。Sammi反問她是否用尿布時已經聽？Gigi即改口稱Sammi是同輩歌手，場面搞笑。Sammi見Gigi險被長裙絆倒，即拖着對方的手說：「我們互相扶持！」邊行邊唱。完場前Gigi應觀眾要求三度「安歌」，更高呼：「其實最唔捨得走係我。」

「觀眾睇得開心是最好回報」

Gigi表示開3場演唱會不夠喉，自問盡了最大努力，覺得一切付出都很值得，看到觀眾睇得開心已是最好回報。她自爆為了以最佳身形上陣，開騷前兩個月已減肥，足足瘦了13磅，重回結婚時121磅體重。提到呂爵安（Edan）為她重踏紅館舞台。Gigi說親自邀請Edan，沒想過MIRROR演唱會事故這問題，只希望跟沒合唱過的人合唱，對方亦一口答應，「大家都惜我、很支持我，就如Sammi在台上所講，大家互相扶持，我感到好溫暖和感動」。

記者：林祖傑

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