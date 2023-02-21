《西線無戰事》奪最佳電影 7獎刷新BAFTA非英語片紀錄 「貓王」稱帝 姬蒂力壓楊紫瓊封后

身為BAFTA主席的威廉王子（右），與太太凱特出席頒獎禮，大會設悼念英女王環節，由金像影后海倫美蘭致辭，兩人亦全神貫注。（路透社）

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的第76屆英國電影學院獎（BAFTA），昨日在倫敦舉行頒獎禮，德國反戰片《西線無戰事》包辦最佳電影、導演及改編劇本等7獎，成為今屆大贏家；奧斯汀畢拿（Austin Butler）憑傳記片《貓王》首當BAFTA影帝，《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）再次力壓《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊，第三度在BAFTA封后，令下月舉行的奧斯卡形勢更見明朗。

德國導演愛德華伯格（Edward Berger）執導、改編自同名小說的《西線無戰事》，賽前獲得14項提名，平了李安《臥虎藏龍》最多提名的非英語電影紀錄，結果不負眾望，囊括最佳電影、非英語電影、導演、改編劇本、攝影、配樂及音響合共7獎，同時刷新1988年意大利片《星光伴我心》奪5獎的佳績。愛德華表示，拍攝《西》片得歸功女兒Matilda，因她告訴父親一定要把雷馬克（Erich Maria Remarque）1929年出版的原著小說搬上大銀幕。

奧斯汀感激貓王家人

在影視串流平台Netflix上架的《西線無戰事》，故事講述1917至1918年一戰結束，17歲主角保羅跟阿爾伯特等3名同學聽完愛國演講，受到鼓舞決定上戰場，被派往法國北部作戰，但豪情壯志很快被壕溝裏日以繼夜的炮火粉碎。此片將會角逐奧斯卡最佳電影及國際電影等9個獎項，頓時行情看漲。

《貓王》奧斯汀畢拿擊敗《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）等影帝熱門，首度提名BAFTA一擊即中，他致謝時除多謝《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）外，又多謝「貓王」皮禮士利的家人，「多謝你們的愛，以及與我分享有關貓王真實的一面，我希望會令你們感到驕傲，這對我真的很重要」。他其後會見傳媒時再次向上月逝世的「貓王女」麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）致敬，並感激其家人給予支持和鼓勵。除了最佳男主角外，《貓王》兼獲最佳服裝、選角、化妝及髮型合共4獎。

戴藍色絲帶支持難民

繼影評人選擇大獎後，姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）憑《Tar》扮演捲入醜聞的指揮家角色，力壓《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）等大熱封后。姬蒂致謝時感激一眾對手，稱這是對女演員而言非凡的一年；她又感激《Tar》導演托迪菲爾德（Todd Field），說改變了她很多。另外，《奇》片只捧走最佳剪接一獎。

提起姬蒂白蘭芝，她跟《洛基》女星格格麥芭華（Gugu Mbatha-Raw）及敘利亞奧運泳手馬爾迪尼（Yusra Mardini）等戴上藍色絲帶，以示團結和支持受戰爭影響的難民。

傳譯員讀錯名險頒錯獎

頒獎禮發生一段小插曲，去年憑《心之旋律》獲頒最佳男配角的失聰演員賽高素（Troy Kotsur），昨日以手語宣布最佳女配角得獎者，傳譯員誤當是《她說》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），令她一臉錯愕，其後更正是《伊尼舍林的女妖》嘉莉干頓（Kerry Condon），後者一度遲疑，直至拍檔哥連費路催促，她才確定上台領獎。有關片段已遭負責直播的BBC電視台刪除。BAFTA事後亦向美媒Deadline證實，得獎名單的確印上嘉莉干頓名字，只是傳譯員弄錯，不存在頒錯獎問題。除了最佳女配角外，《伊尼舍林的女妖》同時獲頒最佳英國電影、原創劇本及男配角（巴利基奧漢）合共4獎，跟《貓王》平分秋色。